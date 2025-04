Žarko Radić za 24sata: 'Izgorio' sam na setu, sad radim laganije

Tuđe rođendane više pokušavam ispoštovati, dok svome ne dajem baš velik značaj. Velika sreća je što se često nađem u nekim zanimljivim društvima, lijepo se organiziramo, a nerijetko se i zapjeva. Smatram da se baš taj dan kad je moj rođendan ne mora slaviti. Svaki dan kad vam je lijepo, neka je vrsta rođendana. Zato svaki dan treba slaviti, govori nam Žarko Radić, koji će 13. travnja napuniti 75 godina. Tim povodom uspjeli smo se osvrnuti na njegov život na sceni, koji je impresivna priča isprepletena šarolikim likovima koje poznaju gotovo sve generacije.

Zagreb: Glumac Zarko Radić | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Iako o svom privatnom životu nevoljko govori, nagrađivani glumac ipak nam je odškrinuo vrata svog privatnog svijeta, koji je jednako zanimljiv poput karijere. Svojedobno je priznao da ne voli baš davati intervjue, no Radić je u svom gustom rasporedu ipak uspio izdvojiti vrijeme za nas, pa je tijekom pauze od snimanja serije "Kumovi" otkrio zašto se rijetko izlaže javnosti.

- Zato što mislim da sam ja prije svega glumac, tako da vas ne bi trebali zanimati ni moji politički stavovi niti moj privatan život jer privatni život se s razlogom tako zove i smatram da bi ga se trebalo zadržati za sebe - govori nam Radić.

Zagreb: Glumac Zarko Radić | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Gust raspored snimanja zahtijeva i unaprijed dobro planiranje, a otkrio nam je i kako uspijeva pratiti dinamičan tempo.

- Pa kad se rade ove duge serije, to vam je jedan svojevrsni maraton. Nekad se moraš i štedjeti da biste sve to izdržali. Baš je napeto, a i bilo je izuzetno napeto prije dva mjeseca, kada sam radio paralelno dvije serije pa sam malo dobio opomenu jer sam pretjerao. Dogodio se 'burnout', ali sam se savršeno oporavio. Sad radim na 'Kumovima' i ne baš previše intenzivno, tako da je sve super - dodaje nam.

Foto: privatna arhiva

Kako kaže, sve je već ispričao i po nekoliko puta, ali s ovim legendarnim glumcem bismo mogli satima razgovarati. Od prvog emitiranja serije "Kapelski kresovi" prošlo je 50 godina, uz to obilježio je i pola stoljeća scenske karijere. Odigrao je likove koje pamte mnoge generacije, a svoj kultni status stekao je još u mladosti s ulogom Jastreb, o kojem se i danas mnogi s radošću prisjećaju.

- Ne repriziraju se epizode serije ‘Kapelski kresovi’ više u tolikoj mjeri kao nekad. Mlađe generacije čule su ili znaju za moju ulogu Jastreb po pričama baka ili roditelja, pa se dogode nekad situacije da se žele slikati sa mnom pa kažu ‘za moju baku ili mamu’ jer oni su gledali te serije. Sad me znaju i kao Sveto Tepavac, Cukelu... - ističe, a u “Kapelskim kresovima” sudjelovala je glumačka elita.

Uz njega tu su bili Zdenko Jelčić, Boris Dvornik, Božidar Orešković, Vanja Drach, Nada Gačešić Livaković, Pavle Vuisić... Nešto mlađe generacije, kako i sam kaže, znaju ga po serijama “Villa Maria”, “Kud puklo da puklo”, “Na granici”, sad i “Kumovima” i “U dobru i zlu”. Njegove odigrane uloge naučile su ga mnogočemu što primjenjuje u životu.

Zagreb: Snimanje RTL-ove serije "Blago nama" u Jadran filmu | Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Od dobro napisanih likova se uvijek može nešto naučiti, a ono što sam ja naučio je da je najvažniji duševni mir - govori. Utjelovio je brojne likove Shakespearea, Čehova, Duška Kovačevića na kazališnim daskama. Mladi koji su tek “zagrebali” u glumačke vode, poručuje, trebaju puno raditi.

- I sad je život taj koji će namjestiti ostalo, bio to uspjeh u kazalištu ili na filmu, tako je meni bilo. Jedno vrijeme znao sam imati 28 predstava mjesečno, to mi je bio rekord. To je bio zanimljiv period, a onda je došao period kad sam, recimo, samo snimao - kaže.

Foto: goran kovacic

Svih ovih godina slava mu, kaže, ne predstavlja teret.

- Velika je sreća što često osjetim da je ljudima drago kad me vide. Kad vidim nečiji osmijeh. Znate, lijepo je vidjeti kad se netko razveseli što vas vidi. Onda to na jedan pristojan i dobar način morate uzvratiti. Ponekad je teže, ponekad je ok, ponekad je to malo previše. Ali mi je drago ispoštovati tu neku dobru energiju koju osjetim - rekao je.

Zlarin: Na otoku održana predpremijera serije Loza | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U svojoj karijeri radio je s mnogima.

- Mi ako nismo prijatelji, ako nemamo dobar odnos jedni s drugima, to se osjeti dok radimo. Naravno, svi smo različiti i nekad znamo biti pomalo sebični, a ne možeš ti biti dobar ako tvoj kolega nije dobar. Ono što pokušavam raditi je da svojim kolegama nikad u sceni ne oduzimam njihov prostor - kazao je.

Radić već 18 godina s 27 godina mlađom Riječankom Esterom Šimek dijeli ljubav, nježnost i sve životne izazove. Odnosi se trebaju njegovati kako bi oni trajali, kaže, a temelj svakog dobrog odnosa je međusobna podrška, što iz iskustva zna: “Svaki odnos traje ako ste spremni dati najbolji dio sebe. Ako ste spremni amortizirati neminovne nesporazume i ako ste spremni zaboraviti i dati najbolji dio sebe. Kad partneri to rade, onda odnos traje dulje nego što bi inače trajao”.

Otvaranje izložbe fotografija i promocija monografije Jadran Lazic: 50 godina fotografije | Foto: Josip Regovic/PIXSELL