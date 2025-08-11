Zaručili se Cristiano i Georgina!

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez napokon su zaručeni, a sretnu vijest potvrdila je upravo Georgina emotivnom objavom na Instagramu. Uz fotografiju ogromnog dijamantnog prstena napisala je: 'Da, pristajem. U ovom i u svim ostalim životima'.

Foto: Instagram

Objavu je u sat vremena lajkalo više od 2,7 milijuna ljudi, što dovoljno govori o interesu javnosti za ljubavnu priču ovog para.

Njihov prvi susret dogodio se 2016. godine u Madridu, u luksuznoj trgovini Gucci gdje je Georgina radila kao prodavačica. Cristiano Ronaldo, tada već planetarno poznata nogometna zvijezda, slučajno je ušao u trgovinu, ni ne sluteći da će mu taj trenutak promijeniti život.

Georgina je kasnije opisala susret kao gotovo čaroban - leptirići u trbuhu, ubrzano kucanje srca i osjećaj da njihove ruke 'pripadaju jedna drugoj od početka'. Ronaldo je priznao kako nije očekivao da će njihova veza postati toliko duboka, ali je s vremenom shvatio da je upravo Georgina žena njegovog života.

Foto: Instagram

Iako su se upoznali krajem 2016., svoju vezu javno su potvrdili početkom 2017. godine, kada su se prvi put pojavili zajedno na dodjeli Best FIFA Football Awards, u društvu Ronaldova sina Cristiana Ronalda Jr.

U ožujku iste godine Ronaldo je prvi put objavio zajedničku fotografiju na Instagramu, uz jednostavan emotikon crvenog srca.

Danas, nakon gotovo deset godina ljubavi, par ima dvoje zajedničke djece, a Georgina s istom pažnjom i ljubavlju odgaja i troje djece koje je Ronaldo dobio putem surogat majčinstva.