Obavijesti

Show

Komentari 2
OBJAVILI NA INSTAGRAMU

Zaručili se Cristiano i Georgina!

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: 1 min
Zaručili se Cristiano i Georgina!
5
Foto: Instagram

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez su se zaručili. Georgina objavila fotku prstena i napisala emotivnu poruku, a lajkovi pljušte

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez napokon su zaručeni, a sretnu vijest potvrdila je upravo Georgina emotivnom objavom na Instagramu. Uz fotografiju ogromnog dijamantnog prstena napisala je: 'Da, pristajem. U ovom i u svim ostalim životima'. 

Foto: Instagram

Objavu je u sat vremena lajkalo više od 2,7 milijuna ljudi, što dovoljno govori o interesu javnosti za ljubavnu priču ovog para.

KOGA JE LJUBIO PORTUGALAC? FOTO Sve djevojke Cristiana Ronalda: Od sestre suigrača i jetseterica do modela i glumica
FOTO Sve djevojke Cristiana Ronalda: Od sestre suigrača i jetseterica do modela i glumica

Njihov prvi susret dogodio se 2016. godine u Madridu, u luksuznoj trgovini Gucci gdje je Georgina radila kao prodavačica. Cristiano Ronaldo, tada već planetarno poznata nogometna zvijezda, slučajno je ušao u trgovinu, ni ne sluteći da će mu taj trenutak promijeniti život.

Georgina je kasnije opisala susret kao gotovo čaroban - leptirići u trbuhu, ubrzano kucanje srca i osjećaj da njihove ruke 'pripadaju jedna drugoj od početka'. Ronaldo je priznao kako nije očekivao da će njihova veza postati toliko duboka, ali je s vremenom shvatio da je upravo Georgina žena njegovog života.

Foto: Instagram

Iako su se upoznali krajem 2016., svoju vezu javno su potvrdili početkom 2017. godine, kada su se prvi put pojavili zajedno na dodjeli Best FIFA Football Awards, u društvu Ronaldova sina Cristiana Ronalda Jr.

NIJE SVATKO ODUŠEVLJEN OVIME FOTO Jao, Georgina! Obukla je kratku minicu pa otkrila previše
FOTO Jao, Georgina! Obukla je kratku minicu pa otkrila previše

U ožujku iste godine Ronaldo je prvi put objavio zajedničku fotografiju na Instagramu, uz jednostavan emotikon crvenog srca.

MENADŽERICA ZA 24SATA Hrvatsku firmu angažira sve više stranih zvijezda: 'Klizališta su nam pravi hit zbog Georgine'
Hrvatsku firmu angažira sve više stranih zvijezda: 'Klizališta su nam pravi hit zbog Georgine'

Danas, nakon gotovo deset godina ljubavi, par ima dvoje zajedničke djece, a Georgina s istom pažnjom i ljubavlju odgaja i troje djece koje je Ronaldo dobio putem surogat majčinstva. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Preminula je Gabi Novak
LEGENDARNA PJEVAČICA

Preminula je Gabi Novak

Legendarna hrvatska pjevačica Gabi Novak preminula je u dobi od 89 godina.
Estrada tuguje, opraštaju se od Gabi Novak: 'Ne znam tko može podnijeti takvu bol. Zbogom...'
ODLAZAK GLAZBENE DIVE

Estrada tuguje, opraštaju se od Gabi Novak: 'Ne znam tko može podnijeti takvu bol. Zbogom...'

Gabi Novak, glazbena diva, preminula u 90. godini. Poznati se opraštaju emotivnim porukama. Jacques Houdek, Luka Nižetić i drugi izražavaju tugu i zahvalnost za njen doprinos glazbi...
Tužna sudbina glazbene dive: Gabi Novak nedavno pokopala svojeg sina jedinca Matiju...
NAJTEŽI TRENUCI

Tužna sudbina glazbene dive: Gabi Novak nedavno pokopala svojeg sina jedinca Matiju...

Preminula je glazbena diva Gabi Novak. Udavala se tri puta, a s Arsenom Dedićem, svojim trećim suprugom, dobila je sina Matiju. Prije 10 godina ostala je bez supruga, a prije par mjeseci i bez sina...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025