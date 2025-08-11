Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez su se zaručili. Georgina objavila fotku prstena i napisala emotivnu poruku, a lajkovi pljušte
Zaručili se Cristiano i Georgina!
Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez napokon su zaručeni, a sretnu vijest potvrdila je upravo Georgina emotivnom objavom na Instagramu. Uz fotografiju ogromnog dijamantnog prstena napisala je: 'Da, pristajem. U ovom i u svim ostalim životima'.
Objavu je u sat vremena lajkalo više od 2,7 milijuna ljudi, što dovoljno govori o interesu javnosti za ljubavnu priču ovog para.
Njihov prvi susret dogodio se 2016. godine u Madridu, u luksuznoj trgovini Gucci gdje je Georgina radila kao prodavačica. Cristiano Ronaldo, tada već planetarno poznata nogometna zvijezda, slučajno je ušao u trgovinu, ni ne sluteći da će mu taj trenutak promijeniti život.
Georgina je kasnije opisala susret kao gotovo čaroban - leptirići u trbuhu, ubrzano kucanje srca i osjećaj da njihove ruke 'pripadaju jedna drugoj od početka'. Ronaldo je priznao kako nije očekivao da će njihova veza postati toliko duboka, ali je s vremenom shvatio da je upravo Georgina žena njegovog života.
Iako su se upoznali krajem 2016., svoju vezu javno su potvrdili početkom 2017. godine, kada su se prvi put pojavili zajedno na dodjeli Best FIFA Football Awards, u društvu Ronaldova sina Cristiana Ronalda Jr.
U ožujku iste godine Ronaldo je prvi put objavio zajedničku fotografiju na Instagramu, uz jednostavan emotikon crvenog srca.
Danas, nakon gotovo deset godina ljubavi, par ima dvoje zajedničke djece, a Georgina s istom pažnjom i ljubavlju odgaja i troje djece koje je Ronaldo dobio putem surogat majčinstva.
