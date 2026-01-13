Zašto je Hrvatska izbačena iz novog Netflixova hita i što se u Dubrovniku zapravo dogodilo?

U romanu 'Ljudi koje upoznajemo na odmoru' autorice Emily Henry jedno od ključnih polavlja radnje odvija se u Hrvatskoj, točnije u Dubrovniku. U toj epizodi Alex i Poppy, dugogodišnji prijatelji koji svake godine zajedno putuju, nakon pijane večeri prelaze granicu prijateljstva - poljube se i gotovo završe zajedno. Taj događaj završava svađom i postaje početak njihova dugotrajnog udaljavanja te emocionalne krize koja se proteže kroz godine.

Emily Henry u razgovoru povodom izlaska filma potvrdila je da je upravo ta scena izbačena iz Netflixove verzije.

- U knjizi se Alex i Poppy posvađaju nakon pijane večeri, poljupca i gotovo seksa na putovanju u Hrvatsku. Film je izbacio Hrvatsku i dio tih događaja prebacio u Toskanu - rekla je autorica.

U filmskoj verziji dolazi tek do zamalo-poljupca i napete situacije povezane sa strahom od trudnoće, što je dovoljno da naruši njihovu ravnotežu, ali bez fizičkog zbližavanja kakvo postoji u romanu. Henry je objasnila da je na toj promjeni inzistirala zbog publike koja čita romantične romane.

- Moja jedina čvrsta granica bila je da se u filmu ne smiju poljubiti jer romantični čitatelji imaju vrlo snažne osjećaje oko nevjere. Teško im je navijati za likove koji prijeđu tu liniju - rekla je.

Scena iz Hrvatske, kakva postoji u romanu, u filmu bi promijenila način na koji publika doživljava Alex i Poppy. U romanu čitatelj ima dovoljno prostora da razumije misli, strahove te nesigurnosti likova. Film, pak, mora funkcionirati u puno kraćem vremenu i s manje unutarnjeg konteksta. Ono što u romanu djeluje kao emocionalno prijelomni trenutak, na ekranu bi se moglo shvatitit kao izdaja.

Zbog toga je Hrvatska, iako u knjizi nosi jednu od najvažnijih emocionalnih scena, izbačena iz filmske verzije. Netflix je zadržao osnovnu strukturu priče, ali je promijenio lokaciju i pritom ublažio ono što se između likova događa.

