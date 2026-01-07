Obavijesti

'CONFORMITY GATE'

ANKETA Vjerujete li da će se na Netflixu pojaviti nova epizoda i 'pravo finale' Stranger Thingsa?

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
14
Foto: Profimedia

Viralna teorija nazvana 'Conformity Gate' kruži već danima društvenim mrežama, a prema njoj će upravo danas na Netflixu izaći nova, 9. epizoda i 'pravo finale' serije Stranger Things

Već je danima teorija nazvana 'Conformity Gate' predmet mnogobrojnih rasprava na društvenim mrežama. Radi se o, kako kažu fanovi, 'pravom finalu' Netflixove hit serije Stranger Things. Peta i posljednja sezona ova serije je izašla u tri dijela u posljednjih mjesec i pol dana. Prvi dio, koji se sastojao od četiri epizode, došao je krajem studenog, a zatim su drugi dio, kao i finale, obilježili božićne praznike. 

Foto: Profimedia

I, kako to uglavnom biva, nisu svi zadovoljni time kako je završila priča koja se razvijala čak 10 godina. U posljednjoj epizodi ekipa iz Hawkinsa ulazi u Upside Down kako bi spasila otetu djecu i zauvijek porazila Vecnu. Joyce mu na kraju odsijeca glavu i time je prijetnja okončana. Nakon povratka u Hawkins, Eleven se žrtvuje i ostaje u Upside Downu kako bi njezini prijatelji mogli živjeti u miru, no pitanje što se dogodilo s njome zapravo ostaje otvoreno. Nekoliko mjeseci kasnije slijedi epilog ispunjen sretnim završecima - matura, zaruke Hoppera i Joyce, te 'sređeni' životi svih glavnih likova. 

No, prema viralnoj teoriji - sve je to samo Vencina iluzija. Dio fanova vjeruje da bi se 'prava' završna epizoda mogla pojaviti upravo danas - 7. siječnja 2026. godine.

Foto: Profimedia

Na društvenim mrežama fanovi navode kako bi to bio trenutak koji bi 'srušio internet' da se zaista na Netflixu tijekom dana pojavi još jedna, deveta epizoda. No s druge strane, mnogi navode kako to naprosto nije moguće. 

Obožavateljima preostaje samo čekati, no Netflix je za njih ipak nešto pripremio. Uskoro izlazi dokumentarac 'One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5' koji će gledateljima ponuditi intiman i detaljan uvid u završne dane rada na seriji koja je obilježila jednu televizijsku eru. Na streaming servis stiže 12. siječnja. 

