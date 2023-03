Zašto je interes za Oscare iz godine u godinu sve manji?

Podijelite show u dvije večeri. Nominirajte više blockbustera. Skratite trajanje ceremonije. Više pažnje posvetite filmovima. Manje pažnje posvetite filmovima, više ostalom sadržaju. Vratite voditelje. Nemojte vratiti voditelje. Dajte još voditelja. I nek budu smiješni. Voditelj treba biti ozbiljan...

Gore navedene 'rafalne rečenice' samo su kap u moru ideja koje su kolumnisti i novinari najčitanijih američkih i svjetskih medija iznijeli nudeći svoj recept za 'Spas Oscara'.

Foto: Profimedia

Jer, brojke ne lažu. Najpoznatija svjetska ceremonija dodjele nagrada je, što se tiče gledanosti, u velikoj silaznoj putanji, i pitanje je može li išta zaustaviti taj slobodni pad.

Riješimo se brojki odmah na početku. Svoj vrhunac gledanosti Oscari su doživjeli 1998. godine kad je 55,2 mil. Amerikanaca pratilo prijenos uživo i zasluženi trijumf 'Titanica'. Idućih desetak godina brojke su nastavile biti solidne, nekih 40 mil. Amerikanaca vjerno je svake godine čekalo najveću noć filmske industrije.

Posljednja 'dobra' godina za Oscare bila je 2014. sa 43,6 mil. gledatelja. Do 2020. gledanost je pala za gotovo 50 posto, ceremoniju je pratilo 'tek' 23,6 mil. Amerikanaca. Iduće godine, ta brojka se i više nego prepolovila, pala je na tragičnih 10,4 mil. gledatelja. Rezultati za 2022. bili su bolji, teško da su gori i mogli biti, te je prijenos uživo pratilo 16,4. ljudi.

Foto: PROMO

U prijevodu, zadnje tri dodjele Oscara zajedno imala su manju gledanost nego onaj legendarni iz 1998. godine. Pa sama činjenica da su rezultati za 2022. godinu bolji za 60 posto u odnosu na pandemijsku 2021. godinu zapravo nikoga u organizaciji ne veseli. Mogu oni tupiti o tome kako je to dobar znak i najava svijetle budućnosti, ali ne mogu protiv činjenice da su to drugi najmanje gledani Oscari u povijesti...

Kino dvorane i Oscari dugo su ovisili jedno o drugome. Bila je to predivna i profitabilna veza za obje strane. Svake godine pojavljivalo se na desetke filmova koje ste jednostavno morali pogledati kako biste bili u toku. Svi su, da malo generaliziramo, gledali isti sadržaj. I onda bi u najglamuroznijoj večeri zaslužni dobili svoje nagrade. I to smo s pažnjom pratili i u tjednima nakon ceremonije o tome raspravljali.

Foto: Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW

Voljeli smo i naše televizije i serije koje su se tamo vrtjele, ali filmovi, pogotovo najpoznatiji, i njihove zvijezde, imali su božanski status. Ali onda novi igrači ulaze u priču.

Pad gledanosti Oscara prati nagli porast streaming servisa. Netflix, HBO, Sky Showtime, Amazon, Hulu, Apple... Korisnicima nude da gledaju što žele, kad žele, gdje žele, kako žele, na čemu žele. Odlasci u kino ili čekanje 20:15 da na standardnom TV-u krene neki film za mlađe generacije je postalo gotovo primitivno iskustvo.

Pretplatnici imaju apsolutnu kontrolu nad ogromnom količinom sadržaja koja iz dana u dan postaje sve veća i veća, a sve to po cijeni jedne kino ulaznice.

I koliko god to zgražava 'staru školu Hollywooda', sve više ljudi bira udobnost svojeg doma kao idealnu lokaciju za gledanje filmova. Ako se uopće odluče za filmove, jer serije su puno gledanije i isplativije za streaming servise, što se odrazilo i na ovogodišnjim nominacijama.

Foto: Profimedia

Primjerice, Netflix je 2020 ima 36 nominacija. Sve skupa streaming servisi ove godine imaju 19 nominacija. Ne zato što ih Akademija ne voli, već jer su sami tako odabrali. Njihovi najgledaniji naslovi nisu filmovi. Ni blizu.

Red Notice, najgledaniji Netflixov film, u prvih je 28 dana zabilježio 364,020,000 pregleda. Četvrta sezona Stranger Thingsa u istom vremenskom periodu 1,352,090,000 pregleda. Otprilike četiri puta više. I zbog Stranger Thingsa i novih epizoda, kao i drugih popularnih serija, ljudi će nastavljati obnavljati svoje mjesečne pretplate. I streaming servisi će puniti džepove...

U bitci ekrana oni mali idu prema uvjerljivoj pobjedi. Za to vrijeme, kino dvorane u SAD-u sve su praznije, a u budućnosti bi ih mogli napuniti samo, kako je to napisao ugledni New York Times u svojem članku iz 2022. godine, filmovi o superherojima, nastavci i remakeovi.

Ali 'superheroji, nastavci i remakeovi', koji na kino blagajnama 'gaze' ostale filmove, rijetko će se okititi titulom najbolje filma po izboru Akademije. Nekad ti pobjednički filmovi neće biti ni među sto naslova s najvećom zaradom te godine (npr Moonlight 2016. godine. Nomadland 2020.)

Foto: YouTube/Screenshot

I ne treba financijski uspjeh pojedinog filma uzimati kao jedini kriterij njegove kvalitete, ali sigurno se ne može izbjeći kao argument u raspravi.

- Oscari su dugo bili oko filmova koje su ljudi zapravo gledali i za koje su plaćali ulaznice. Danas situacija nije takva. Manje ljudi ide u kina i još manje ljudi gleda filmove nominirane za Oscara - piše u svojem članku NY Times.

Stoga nikako ne čudi što gledanost pada. Očekivati da će prosječan konzument gledati četiri sata ceremonije, s čijih pola naslova nije upoznat, i koja ne nudi, za razliku od Super Bowla, nikakav spektakl... ipak nije realno.

Pogotovo kod mlađih generacija, kojima je i YouTube zastario. TikTok, Instagram i slične društvene mreže pune su klinaca zvijezda koji na osnovu snimki od desetak sekundi dođu do slave i novca nekad nezamislivog čak i za najveće filmske face... Pa kad postanu dosadni, pojavi se pet novih.

Kao bolja opcija pojedinim ljudima koje još zanimaju Oscari nameće se ujutro pogledati sažetke, pročitati nekoliko tekstova, negdje u glavi 'pospremiti' par trivijalnih informacija i na ostalo zaboraviti. Jer nije da se nešto pretjerano vrijedno pamćenja dogodilo.

Nadali su se iz organizacije kako će 2022. godina biti njihova godina novog početka, ali sve što valjda 99 posto ljudi pamti s prošlogodišnje ceremonije je šamar Willa Smitha Chrisu Rocku nakon šale na račun njegove supruge Jade.

Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS

Nekoć najglamurozniji događaj na svijetu, rijedak prozor u svijet bogatih i slavnih, zasjenila je obična 'pleska'.

Tamo 2019. veliki Steven Spielberg izjavio je kako filmovi streaming servisa, kad su već odabrali TV format, ne bi smjeli ući u konkurenciju za Oscare. Taj njegov puritanistički model podržao je velik broj filmaša. Spielberg je dodao kako bi ti filmovi, čiju kvalitetu nije sporio, trebali biti dio nagrada Emmy.

Međutim, 'rupa' u propisima Oscara, dozvolila je streaming filmovima da uđu u konkurenciju Oscara. Samo su svoje kandidate trebali dati u kino dvorane. Tjedan dana i dobro je. Nije im tu zarada bila poanta...

I uspješno su se infiltrirali među 'stara' filmska studija. CODA je uzela i nagradu za najbolji film. Pokazali su da se 'mogu potući'. Ali njima Oscari nisu 'poanta' postojanja, već novac. Pa će radije 'ulupati' milijarde u prequele, sequele, remakeove serija, nego u filmove. Oscar i glamur koji nosi dođu im kao dobra reklama.

Foto: Paradisi Alessia/ABACA/PIXSELL

- U vrijeme dominacije kablovske televizije odjednom se pojavio Netflix i kazao je ljudima: 'Mi vam sve dajemo direktno'. Cijela mudrost zabavne industrije je promijenjena. To je bila tektonska promjena. Onda je došla i pandemija. Pa im je rastao broj pretplatnika, dok su kino dvorane bile zatvorene. Cijela infrastruktura hegemonije Hollywooda, koja je vladala 80 godina, nestala je u roku od tri godine. Došla je svojem kraju. Velika filmska studija više ne dominiraju. To je gotovo. Nikad se neće vratiti. Više ne postoji konvencionalni put za filmove da dobiju Oscara. Kolaps filmske industrije sa sobom je srušio i najglamurozniju noć u godini. Oscari su sad antikvitet. Riječ film više ništa ne znači. Streaming servisi proizvode nešto što nazivaju filmovima. Ali to nisu filmovi. To su čudni algoritmi napravljeni da traju 100 minuta. Oscari su nekad privlačili publiku, struka i javnost su imali iste favorite, danas više nije tako. Oscari su samo relikvija nekog drugog vremena koje je završilo. Nisu više privlačni komercijalnoj publici - poprilično rječito je opisao situaciju i filmskoj industriji Barry Diller, nekoć direktor Paramounta i 20th Century Foxa.

Foto: Nicolas Armer/DPA/PIXSELL

I drugi su, doduše 'u rukavicama', podijelili slična mišljenja. Neki odlaze toliko daleko da zagovaraju ukidanje Oscara, vele da to više nije ista nagrada. Govore kako put do inovacije nekad ide samo preko destrukcije

- U doba prije interneta, Oscari su nam bili mjesto gdje smo viđali najveće filmske zvijezde zajedno. Nije bilo toliko TV kanala, nije bilo društvenih mreža da nas poznati svakodnevno obavještavaju o svakom svojem koraku. Oscari, kao portal u svijet slavnih, postali su danas suvišni - napisao je BBC u svojem tekstu o 'propasti' Oscara iz 2022. godine.

Najslavniji dani Oscara, slobodno možemo zaključiti, su u prošlosti. Brojku od 50-ak milijuna gledatelja nikad više neće dosegnuti. Pokušavaju s raznim promjenama, s kidanjem pojedinih kategorija iz prijenosa, s različitim tipovima voditelja, ali ništa ne uspijeva.

Foto: Calimero Sport

Puno ljudi smeta i politizacija nagrade. Zvijezde im s pozornice drže predavanja o okolišu, migrantima, ratovima... Što većina jednostavno ne želi. Barem ne tu večer. To je večer za filmove. A i kad 'popuju' s pozornice, daleko je to od stila legendarnog Marlona Branda koji je odbio Oscara za Kuma 1973. godine i poslao indijansku aktivisticu Sacheen Littlefeather da pročita pismo u kojem osuđuje način prikaza Indijanaca u holivudskim filmovima.

POGLEDAJTE VIDEO: Brando je odbio Oscara

E to je bio šamar filmskoj industriji o kojem se isplati pričati. Ovaj Smithov samo je dokaz koliko su Oscari skrenuli u drugi smjer, gdje su zvijezde nekako često žrtve...

