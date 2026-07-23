Zašto je Oprah pitala Meghan jesu li je ušutkali? Sad je otkrila

Htjela sam biti jasna. Je li ona bila ušutkana? Jesu li joj ljudi govorili da ne govori? Zato sam to pitala. Nisam htjela da poslije čujem: 'Ne, nije bilo tako, nego su me doista ušutkali i nisu mi dopustili da govorim.' Sve je bilo radi pojašnjenja, rekla je Oprah Winfrey (72).

Pet godina nakon intervjua koji je uzdrmao britansku kraljevsku obitelj, američka televizijska voditeljica prisjetila se razgovora s princem Harryjem i Meghan Markle. Za Vanity Fair otkrila je zašto je vojvotkinju od Sussexa upitala: 'Jesi li šutjela ili su te ušutkali?'

FILE PHOTO: Meghan and Harry give interview to Oprah Winfrey | Foto: Reuters/PIXSELL/AyBurlachenko

Meghan je tijekom razgovora govorila o životu unutar kraljevske obitelji i tvrdila da više nije mogla slobodno govoriti o temama koje su joj važne. Kad je rekla da je godinama poticala žene da koriste svoj glas, a zatim zašutjela, Oprah je željela razjasniti je li to bila njezina odluka. Meghan joj je tad kratko odgovorila da su je ušutkali.

Intervju je emitiran u ožujku 2021., nakon što su Harry i Meghan napustili dužnosti viših članova kraljevske obitelji i preselili se u Kaliforniju. Oprah je sad otkrila da su razgovor zbog pandemije odgađali otprilike tri puta. U tom razdoblju, kaže, 322 dana nije napuštala svoj dom.

Kad su napokon sjeli pred kamere, razgovarali su tri i pol sata. Harry i Meghan nisu unaprijed dobili pitanja, no Oprah im je najavila da će pokušati obuhvatiti sve važne teme koje su se prethodnih godina pojavljivale u javnosti.

- Do trenutka kad smo sjeli, mislim da su oboje bili spremni. Nisu znali što ću ih pitati, ali rekla sam im da ću pokušati obuhvatiti sve - prisjetila se.

Meghan and Harry give interview to Oprah Winfrey | Foto: Reuters/PIXSELL/AyBurlachenko

Razgovor je odjeknuo daleko izvan studija. Meghan je, među ostalim, tvrdila da su se unutar kraljevske obitelji vodili razgovori o tome koliko bi mogla biti tamna koža njihova tad nerođenog sina Archieja. Govorila je i o lošem psihičkom stanju te tvrdila da nije dobila pomoć kad ju je zatražila.

Harry je otkrio da mu je otac u jednom trenutku prestao odgovarati na pozive, a odnos s bratom Williamom opisao je kao udaljen. Rekao je da su krenuli različitim putevima, iako će uvijek voljeti svojeg brata. Tvrdnje para pokrenule su krizne razgovore u Buckinghamskoj palači. Dva dana nakon emitiranja objavljeno je priopćenje u ime kraljice Elizabete II.

- Iako se neka sjećanja mogu razlikovati, ona se shvaćaju vrlo ozbiljno i obitelj će ih riješiti privatno - stajalo je u priopćenju. Dodali su i kako će 'Harry, Meghan i Archie uvijek biti voljeni članovi obitelji'. Reakcije nisu izostale ni od drugih članova, pa je tako princ William kratko poručio novinarima: 'Mi nikako nismo rasistička obitelj'.

FILE PHOTO: Meghan and Harry give interview to Oprah Winfrey | Foto: Reuters/PIXSELL/AyBurlachenko

Nakon intervjua s Oprom, Harry i Meghan otvorenije su govorili o svojim iskustvima s monarhijom. Krajem 2022. objavili su Netflixovu dokumentarnu seriju 'Harry & Meghan', a početkom sljedeće godine izašli su Harryjevi memoari 'Spare', odnosno 'Rezerva'. U knjizi je iznio nove detalje obiteljskih sukoba, uključujući tvrdnju da ga je William tijekom jedne svađe fizički napao. Kritizirao je i kraljicu Camillu te opisao godine napetosti koje su prethodile njegovu odlasku iz Ujedinjenog Kraljevstva.