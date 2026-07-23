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EKSPLOZIVAN RAZGOVOR

Zašto je Oprah pitala Meghan jesu li je ušutkali? Sad je otkrila

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 3 min
Zašto je Oprah pitala Meghan jesu li je ušutkali? Sad je otkrila
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Meghan and Harry give interview to Oprah Winfrey | Foto: Reuters/PIXSELL/AyBurlachenko
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Slavna voditeljica prisjetila se razgovora iz 2021. i objasnila zašto je Meghan postavila pitanje koje je odjeknulo svijetom

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Htjela sam biti jasna. Je li ona bila ušutkana? Jesu li joj ljudi govorili da ne govori? Zato sam to pitala. Nisam htjela da poslije čujem: 'Ne, nije bilo tako, nego su me doista ušutkali i nisu mi dopustili da govorim.' Sve je bilo radi pojašnjenja, rekla je Oprah Winfrey (72).

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Pet godina nakon intervjua koji je uzdrmao britansku kraljevsku obitelj, američka televizijska voditeljica prisjetila se razgovora s princem Harryjem i Meghan Markle. Za Vanity Fair otkrila je zašto je vojvotkinju od Sussexa upitala: 'Jesi li šutjela ili su te ušutkali?'

FILE PHOTO: Meghan and Harry give interview to Oprah Winfrey
FILE PHOTO: Meghan and Harry give interview to Oprah Winfrey | Foto: Reuters/PIXSELL/AyBurlachenko

Meghan je tijekom razgovora govorila o životu unutar kraljevske obitelji i tvrdila da više nije mogla slobodno govoriti o temama koje su joj važne. Kad je rekla da je godinama poticala žene da koriste svoj glas, a zatim zašutjela, Oprah je željela razjasniti je li to bila njezina odluka. Meghan joj je tad kratko odgovorila da su je ušutkali.

Intervju je emitiran u ožujku 2021., nakon što su Harry i Meghan napustili dužnosti viših članova kraljevske obitelji i preselili se u Kaliforniju. Oprah je sad otkrila da su razgovor zbog pandemije odgađali otprilike tri puta. U tom razdoblju, kaže, 322 dana nije napuštala svoj dom.

Kad su napokon sjeli pred kamere, razgovarali su tri i pol sata. Harry i Meghan nisu unaprijed dobili pitanja, no Oprah im je najavila da će pokušati obuhvatiti sve važne teme koje su se prethodnih godina pojavljivale u javnosti.

- Do trenutka kad smo sjeli, mislim da su oboje bili spremni. Nisu znali što ću ih pitati, ali rekla sam im da ću pokušati obuhvatiti sve - prisjetila se.

Meghan and Harry give interview to Oprah Winfrey
Meghan and Harry give interview to Oprah Winfrey | Foto: Reuters/PIXSELL/AyBurlachenko

Razgovor je odjeknuo daleko izvan studija. Meghan je, među ostalim, tvrdila da su se unutar kraljevske obitelji vodili razgovori o tome koliko bi mogla biti tamna koža njihova tad nerođenog sina Archieja. Govorila je i o lošem psihičkom stanju te tvrdila da nije dobila pomoć kad ju je zatražila.

Harry je otkrio da mu je otac u jednom trenutku prestao odgovarati na pozive, a odnos s bratom Williamom opisao je kao udaljen. Rekao je da su krenuli različitim putevima, iako će uvijek voljeti svojeg brata. Tvrdnje para pokrenule su krizne razgovore u Buckinghamskoj palači. Dva dana nakon emitiranja objavljeno je priopćenje u ime kraljice Elizabete II.

- Iako se neka sjećanja mogu razlikovati, ona se shvaćaju vrlo ozbiljno i obitelj će ih riješiti privatno - stajalo je u priopćenju. Dodali su i kako će 'Harry, Meghan i Archie uvijek biti voljeni članovi obitelji'. Reakcije nisu izostale ni od drugih članova, pa je tako princ William kratko poručio novinarima: 'Mi nikako nismo rasistička obitelj'.

FILE PHOTO: Meghan and Harry give interview to Oprah Winfrey
FILE PHOTO: Meghan and Harry give interview to Oprah Winfrey | Foto: Reuters/PIXSELL/AyBurlachenko

Nakon intervjua s Oprom, Harry i Meghan otvorenije su govorili o svojim iskustvima s monarhijom. Krajem 2022. objavili su Netflixovu dokumentarnu seriju 'Harry & Meghan', a početkom sljedeće godine izašli su Harryjevi memoari 'Spare', odnosno 'Rezerva'. U knjizi je iznio nove detalje obiteljskih sukoba, uključujući tvrdnju da ga je William tijekom jedne svađe fizički napao. Kritizirao je i kraljicu Camillu te opisao godine napetosti koje su prethodile njegovu odlasku iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Queen Elizabeth II death
Foto: Chris Jackson/PRESS ASSOCIATION

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