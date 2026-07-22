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Kralj poveo svjedoka na susret s Harryjem i Meghan: Evo i zašto

Piše Magdalena Mucić,
Čitanje članka: 2 min
Kralj poveo svjedoka na susret s Harryjem i Meghan: Evo i zašto
Foto: Jonathan Brady/PRESS ASSOCIATION
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Princ Harry i Meghan već su izrekli niz optužbi i otkrili detalje iz života kraljevske obitelji u raznim intervjuima, a u svojoj autobiografiji, Harry je otvoreno rekao da ne voli Camillu. Upravo je nju kralj poveo na sastanak

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Kada se sredinom srpnja sastao s mlađim sinom i njegovom obitelji na svom seoskom imanju Highgrove House, kralj Charles pobrinuo se da ima svjedoka. Kralj je poveo svoju suprugu Camillu kako bi mogla posvjedočiti 'o svemu što se ondje dogodilo', rekao je za PageSix kraljevski autor Robert Jobson. 

Nakon što su princ Harry i Meghan iznijeli niz optužbi i otkrili brojne detalje o kraljevskoj obitelji u intervjuu s Oprah Winfrey, u Netflixovoj dokumentarnoj seriji 'Harry & Meghan' i u Harryjevim memoarima 'Rezerva'; kralj je htio biti siguran da ima svjedoka sastanka u slučaju da vojvoda i vojvotkinja od Sussexa opet 'propjevaju' za medije. Jobson ističe da nitko osim osoba koje su bile prisutne ne zna što se doista dogodilo tijekom sastanka u Highgroveu.

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Charlesov potez podsjeća na praksu kraljice Elizabete II. koja je odbijala razgovarati s Harryjem telefonom ako u prostoriji nije bila još jedna osoba. Svojedobno je Sussexima zabranila da na jedan od posljednjih susreta s njom povedu fotografa. Par je tada želio zabilježiti prvi susret kraljice s Lilibet, njezinom imenjakinjom i najmlađom praunukom, koja danas ima pet godina. 
Unatoč svemu što se posljednjih godina dogodilo, Jobson tvrdi da je kralj pristao na susret sa sinom, snahom i unucima, kako jednog dana 'ne bi imao za čime žaliti'. 

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Foto: NATHALIA ANGARITA/REUTERS

- Živi s rakom i posljednjih je mjeseci imao mnogo važnih susreta - rekao je Jobson, autor knjige 'The Windsor Legacy' (Ostavština Windsora). Obiteljski susret dogodio se na kraju tjedna koji je Harry proveo u Ujedinjenom Kraljevstvu i tijekom kojeg je izgubio sudski spor protiv izdavačke kuće Associated Newspapers, a odbijen mu je i zahtjev da odsjedne u Buckinghamskoj palači. Unatoč sigurnosnim brigama, Harry je ipak uspio dovesti Meghan i njihovu djecu iz njihove kuće za odmor u Portugalu kako bi prvi put nakon četiri godine posjetili Charlesa i Camillu.

Harry nikada nije skrivao svoje mišljenje o maćehi. U memoarima 'Rezerva', napisao je da su on i brat, princ William, molili oca da se ne oženi Camillom. Također je tvrdio da ga je Camilla 'žrtvovala na oltaru vlastitog PR-a', tvrdeći da je razmjenjivala informacije s tabloidnim novinarima kako bi si poboljšala imidž i olakšala put do titule kraljice supruge.

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