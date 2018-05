Zašto Robert De Niro više ne glumi u kvalitetnim filmovima?

Jedan od glumaca koji su zauvijek zadužili čovječanstvo svojim glumačkim radom svakako je i glumac Robert De Niro. Od samih početaka svoje glumačke karijere ovaj je majstor glumačke profesije svojim radom ostavljao bez daha kako publiku, tako i kritiku.

Međutim, unatrag petnaestak godina De Niro nije zapanjio skoro nikoga svojom kvalitetom, već isključivo tjera gotovo sve s kojima radi da dižu obrve u nevjerici.

Illeana Douglas radila je s De Nirom na 'Dobrim momcima', 'Rtu straha' te 'Optužen bez dokaza'. Tijekom razgovora s autorom Bretom Eastonom Ellisom pojavilo se pitanje De Nirove nekvalitete u poznim danima.

- Ljudi me konstantno pitanju što se dogodilo De Niru, a ja ne znam što da im kažem - krenuo je objašnjavati Ellis.

Pisac je nešto kasnije dodao i pitanje.

