Zašto Sascha Baron nije dobio ulogu? Bio je prekontroverzan

"Da ima grob, došla bih mu, zapalila svijeću. I rekla bih mu: Sine, čekaj me. Živa ne mogu k tebi na nebo."

Pročitaj priče nestalih u Domovinskom ratu.

U recentnom kino hitu Bohemian Rhapsody koji trenutno igra u kinima publika, čak i ona podijeljena oko filma, uglavnom pozitivne reakcije imala je na performans Ramija Maleka (37), dotada najpoznatijeg po ulozi u popularnoj američkoj TV seriji Mr. Robot.

Foto: Twitter/Screenshot

Fizička sličnost s nekadašnjim frontmenom Queena je zamjetna, gotovo kao da je Malek oduvijek bi predodređen za ovu ulogu.



Ipak, projekt je do prije samo nekoliko godina trebao izgledati poprilično drugačije, a u glavnoj ulozi studio je svojevremeno vidio komičara i glumca Sachu Barona Cohena (47), kojeg su proslavili satirični, fiktivni likovi Ali G (MC i sitni kriminalac), Borat (kazahstanski novinar), Brüno (modni stilist), a njegov posljednji uradak, TV serija Who Is America?, uspješno je ismijavao prvenstveno američki patriotizam kroz nerijetko vrlo osebujne likove.

Upravo satira kao njegov zaštitni znak vjerojatno ga je i koštala uloge Freddieja Mercuryja u aktualnom filmu. Naime, prvi planovi o filmu datiraju još iz 2010. godine, a Baron Cohen u to je vrijeme bio gotovo siguran izbor. S vremenom, komičar se sve više razilazio u vizijama oko toga kako bi film trebao izgledati s ostalima, a na poseban otpor naišao je od strane članova benda kojima se nije dopala poprilično kontroverzna verzija filma u kojoj bi naglasak bio na Mercuryjevoj homoseksualnosti, a sve bi prštalo od golotinje.

Čini se da je sve skupa ipak bilo preriskantno produkciji pa je ulogu konačnici dobio Rami Malek, a film nije dobio ni približno ekstravagantnu verziju kakva bi zasigurno bila s britanskim šaljivdžijom.

Tema: FILM