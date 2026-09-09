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Zatvor im presudio? Zvijezda 'Pune kuće' razvodi se od muža nakon gotovo 28 godina braka

Piše Magdalena Mucić,
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Zatvor im presudio? Zvijezda 'Pune kuće' razvodi se od muža nakon gotovo 28 godina braka
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Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
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Zvijezda 'Pune kuće', Lori Loughlin (62) podnijela je službeni zahtjev za razvod više od godinu dana nakon što se rastala od Mossima Giannulija. Navodno je sve krenulo nizbrdo kad su oboje završili u zatvoru

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Zvijezda 'Pune kuće', Lori Loughlin (62) podnijela je službeni zahtjev za razvod više od godinu dana nakon što se rastala od Mossima Giannulija. Par je bio u braku gotovo 28 godina, piše People, a u zahtjevu za razvod Lori je navela nepomirljive razlike. 

Lori Loughlin files for divorce from Mossimo Giannulli
Foto: IMAGO/Henry McGee/MediaPunch/IMA
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Loughlin je u zahtjevu potvrdila da su ona i suprug prije vjenčanja u studenome 1997. sklopili predbračni ugovor te da su ga izmijenili 2015. godine. Imaju dvije kćeri, Isabellu Rose (27) i Oliviju Jade (26). 

Od prošlog ljeta par ne živi zajedno, što je potvrdila Lorina predstavnica, a njene prijateljice za People su tada rekle kako ne vole Giannulija te da su jako ljute na njega. U siječnju je drugi izvor rekao da je Loughlin 'i dalje iznimno ljuta' na Giannulija, dok je modni dizajner želio 'da se sve riješi u tišini'. 

Foto: PIXSELL/kolaz
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Prema riječima izvora, skandal oko upisa na fakultet iz 2020. godine, u kojem su optuženi da su platili 500.000 dolara savjetniku za upis na fakultet koji je njihove kćeri lažno prikazao kao članice veslačkog tima koje su regrutirane za Sveučilište Južne Kalifornije (USC), a potom priznali krivnju za prijevaru putem elektroničke komunikacije i pošte, imao je značajnu ulogu u njihovu razlazu.

- Nakon svega što su prošli tijekom skandala s upisima na fakultet i zatvorskih kazni, stvari više nikada nisu bile iste. Lori se osjeća izdanom. Trenutačno su na vrlo različitim mjestima i malo je vjerojatno da će ponovno pronaći put jedno do drugoga - rekao je jedan izvor za People. Loughlin je odslužila dva mjeseca zatvora, dok je Giannuli proveo pet mjeseci u zatvoru.

Nedavno se Loughlin vratila na Instagram. 31. kolovoza prvi je put nakon sedam godina objavila sadržaj na toj društvenoj mreži, nakon što je izbrisala svoj račun poslije skandala s upisima na fakultet. Postupno se vraća i na televiziju. Glumila je u nekoliko serija i filmova, među kojima je i 'Blue Bloods'.

JAVNOST BIJESNA NA LORI Zvijezda 'Pune kuće' kaznu će služiti u najudobnijem zatvoru
Zvijezda 'Pune kuće' kaznu će služiti u najudobnijem zatvoru
Lori Loughlin is seen in Los Angeles
Lori Loughlin is seen in Los Angeles | Foto: SMXRF/PA Images/PIXSELL

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