Zatvoreno jedno od najvažnijih poglavlja svjetske house scene

Posljednjim taktovima glazbe i izlaskom sunca nad Tisnim završeno je jedno od najvažnijih poglavlja svjetske elektroničke glazbe. Nakon deset nezaboravnih izdanja, Defected Croatia oprostio se od Hrvatske i The Garden Resorta, mjesta koje je tijekom proteklog desetljeća postalo dom jedne od najpoznatijih i najutjecajnijih house zajednica na svijetu. Festival se održao u suradnji s The Garden Productions timom.

Foto: Jack Kimber

Tisuće posjetitelja iz Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Francuske, Italije, Australije, Sjedinjenih Američkih Država, Nizozemske i brojnih drugih zemalja još su jednom ispunile Tisno, potvrdivši zašto je Defected Croatia godinama bio jedan od najtraženijih i najbrže rasprodanih festivala elektroničke glazbe u Europi. Festival je i ove godine rasprodan tjednima unaprijed, a posljednje hrvatsko izdanje donijelo je atmosferu kakva se rijetko doživljava, spoj vrhunske glazbe, mora, zalazaka sunca i zajedništva koje je Defected učinilo mnogo više od festivala.

Foto: Jack Kimber

Na četiri festivalske pozornice tijekom pet dana nastupila su neka od najvećih imena svjetske house scene, među kojima Seth Troxler, Purple Disco Machine, Carl Craig, Dennis Ferrer, Groove Armada, Sam Divine, Moodymann, HoneyLuv, TSHA, DJ EZ, The Shapeshifters, Fat Tony i brojni drugi. Program su upotpunili tradicionalni boat partyji kroz šibenski arhipelag te legendarni after partyji u Barbarelli, koji su još jednom potvrdili status Tisnog kao jedne od najposebnijih festivalskih destinacija na Mediteranu.

Foto: Jack Kimber

Defected Croatia tijekom deset godina nije bio samo jedan od najvažnijih glazbenih događaja u Hrvatskoj, već i snažan promotor hrvatskog turizma. Svake godine u Tisno je dovodio desetke tisuća gostiju visoke platežne moći koji su svoja ljetovanja planirali upravo prema datumima festivala, a velik broj njih ostajao je u Hrvatskoj i nakon njegova završetka, istražujući Jadran i dodatno doprinoseći lokalnom gospodarstvu.

Foto: Jack Kimber

Posebnu emociju oproštajnom izdanju dao je direktor Defecteda Wez Saunders, koji je u otvorenom pismu zahvalio svim posjetiteljima, izvođačima, partnerima i zaposlenicima koji su posljednjih deset godina gradili Defected Croatia.

Foto: Jack Kimber

- Defected Croatia nikada nije bio samo festival. Bio je obitelj. Ovdje su nastajala prijateljstva za cijeli život, ljubavi, zaruke, vjenčanja i uspomene koje će zauvijek ostati dio naše priče. Zajedno smo zatvorili jedno poglavlje na najljepši mogući način - poručio je Saunders.

Foto: Jack Kimber

Dodao je kako oproštaj od Hrvatske nije kraj Defected priče, već početak novog poglavlja.

- Defected nikada nije bio mjesto, festival ili destinacija. Defected ste vi. Vi ste zajednica koja nas čini onime što jesmo. Zato ovo nije zbogom. Vidimo se ponovno na plesnom podiju - istaknuo je Saunders.

Time je završena jedna festivalska era tijekom koje je Tisno postalo nezaobilazna destinacija na svjetskoj karti elektroničke glazbe. Defected Croatia ostavio je neizbrisiv trag u hrvatskoj festivalskoj i turističkoj priči, a tisuće ljudi iz cijelog svijeta iz Hrvatske odnose uspomene koje će trajati cijeli život. Jedno je poglavlje završilo, ali zajednica koja ga je stvorila nastavlja živjeti na plesnim podijima diljem svijeta. House music all life long.