Zaustavljeni projekti: Ni dragi Bloom nas ne može spasiti...

Hrvatska je među rijetkim svjetskim destinacijama u kojima su snimanja dopuštena uz posebne mjere. Veći problem od korona virusa su osiguravajuće kuće. Zbog zaraze traže enormne cifre...

<p>Pandemija koronavirusa ozbiljno je uzdrmala produkcijsku industriju zaustavivši brojne strane projekte koji su dio scena planirali snimati u Hrvatskoj. Prošla godina je bila rekordna. Strane produkcije u Hrvatskoj potrošile su preko 348 milijuna kuna. Činilo se kako će se taj trend dobre zarade nastaviti i u 2020. godini. No, u cijelom svijetu pa i u Hrvatskoj sve je stalo. Jedan od najiščekivanijih projekata bilo je početak snimanja druge sezone Amazonove neo-noir fantasy serije 'Carnival Row' koje je zakazano za kraj ožujka u Dubrovniku.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: U Rijeci su film snimali poznati holivudski glumci</strong></p><p>Statisti su se već naveliko tražili, a snimanje je trebalo trajati desetak dana. Neslužbeno, trebali su doći i zvijezde serije, Orlando Bloom i Cara Delevingne, no Covid-19 sve je zaustavio. U HAVC-u nam kažu kako nisu sve strane produkcije otkazale svoj dolazak.</p><p>- Prvi strani projekti koje očekujemo su oni čija je proizvodnja u Hrvatskoj odgođena neposredno pred planirani početak snimanja u ožujku. Prvi je nastavak njemačkih televizijskih filmova 'Der Kroatien Krimi', koji bi se krajem kolovoza trebao snimati u Splitu. U Dubrovniku se u narednim mjesecima očekuje snimanje jedne američke serije. To su projekti za koje je većina priprema odrađena prije proglašenja pandemije - doznajemo u HAVC-u u kojem nisu željeli otkrivati detalje.</p><p>S obzirom da je upravo 'Carnival Row' bio u visokoj fazi organizacije, za pretpostaviti je da je riječ upravo o tom projektu. Bloom inače u seriji glumi Rycrofta Philostratea Phila, inspektora u gradu Burgue, dok je Cara Delevingne u ulozi Vignette Stonemoss, ona je vila i Philova ljubavnica. Kako neslužbeno doznajemo, osim Amazona, za snimanje na samom jugu Hrvatske zainteresiran je i Netflix, no situacija ne ovisi o Hrvatskoj, nego i o stanju u drugim zemljama.</p><p>Amerika je posebno pogođena virusom, a kako kažu u HAVC-u, produkcijske kuće iz SAD-a i UK, početak snimanja najvećih projekata uglavnom su prebacili na 2021. godinu. Dodaju nam kako su se otvaranjem granica unutar EU od 1. srpnja stekli uvjeti za pripreme dolaska prvih stranih ekipa. U Hrvatskoj se prvo pokrenula domaća produkcija.</p><p>- Vlada interes i za druge projekte, a produkcije se raspituju i najavljuju dolazak reality emisija, dokumentarnih programa Discovery Channela te gastro programa - otkrivaju nam u HAVC-u. </p><p>Na pitanje za koje se lokacije strani producenti najčešće zanimaju kažu nam kako je već tradicionalno riječ o Jadranskoj obali, a s obzirom na "sniženu" cijenu za snimanje na područjima ispodprosječne razvijenosti, sve češće razmatraju i druga područja. Tako se lani snimalo u Kninu, Kijevu, Glini i Petrovoj gori, odnosno Općina Vojnić. Dodaju nam i podatak kako su lani strane produkcije snimale ukupno 421 dan, od toga 32 dana u ispodprosječno rangiranim jedinicama.</p><p>Iz jedne od najjačih tvrtki koja surađuje sa stranim produkcijama, Pakt Media, kažu kako interesa ima, ali da još ništa nije potvrđeno.</p><p>- Hrvatska pokazala i kao izniman domaćin. Postoji razlog zašto se s jednim projektom već godinama vraćamo u grad Split. Ekipa serijala “Der Kroatien Krimi" je u Splitu pronašla svoj drugi dom kojem se svi uvijek rado vraćaju. Mnogi od naših suradnika kasnije vraćaju i u privatnom aranžmanu s obiteljima i prijateljima, te nam se uvijek rado jave - kažu nam u produkcijskoj kući Pakt Media u kojoj upravo planiraju nastavak snimanja spomenutog serijala.</p><p>Iz dubrovačke tvrtke Ambasada Film, koja je surađivala u snimanju serije "Igra prijestolja" ne žele ništa otkrivati zbog ugovora o tajnosti.</p><p>- Ovo vrijeme zapravo bi bilo idealno za snimanje. Dubrovnik je prazan, ne bi bilo nikakvih problema u organizaciji jer je scenografija tu, a nema potrebe zbog snimanja blokirati grad – kaže nam Stanko Blažanović iz Ambasada Filma. </p><p>Produkcijske kuće, zbog snimanja serija i filmova moraju ispoštovati cijeli niz mjera Nacionalnog stožera kako bi i glumci i statisti i svi koji rade u produkciji bili sigurni. No, kako doznajemo nije problem ispoštovati mjere zaštite od virusa koliko je problem s osiguravajućim kućama koji zbog straha od zaraze u drugoj državi traže nemoguće cifre. Zbog toga se neke produkcijske kuće uopće se ne žele upuštati u takve poslovne odnose. No, unatoč mišljenju osiguravajućih kuća strani producenti Hrvatsku doživljavaju kao iznimno sigurnu zemlju.</p><p>- Na nas se gleda kao na jednu od onih zemalja u kojima bi se snimanja mogla pokrenuti čim globalni uvjeti to dozvole. Službeno dozvoljeno snimanje i povratak ekipa na setove, uz pridržavanje svih propisanih mjera – kažu u HAVC-u.<br/> U produkcijskoj kući PAKT media kažu kako su im suspendirana dva inozemna projekta koja su bila u visokoj fazi priprema.</p><p>- S obzirom da se radi o međunarodnim timovima, na nastavak snimanja utječe mnogo faktora, poput mogućnosti provođenja adekvatnih mjera zaštite, restrikcija u putovanjima te gotovo svakodnevnih izmjena u mjerama i preporukama matičnih država svih sudionika snimanja. Osiguranje sigurnih uvjeta za rad u tijeku COVID pandemije naš je prioritet. Najintenzivniji period je pred nama, s obzirom da ćemo uobičajeni način rada morati prilagoditi novim uvjetima, što uključuje i niz dodatnih mjera zaštite i spremnost na brzu reakciju u slučaju promjene epidemiološke situacije - kažu nam u tvrtki PAKT media.</p><p>Što se tiče smjernica Nacionalnog stožera, njime je obuhvaćeno sve, ali znatno usporava sam rad. Tako bi, kažu nam producenti, nešto što bi se moglo snimiti u jedan dan, moglo potrajati i više dana. Primjerice, statisti trebaju maksimalno izbjegavati ostatak filmske ekipe, a svi članovi ekipe moraju prije ulaska u prostor seta moraju izmjeriti temperaturu i prijaviti je pri dolasku na set. Djelatnicima sektora šminke sugerira se da imaju posebne komplete pribora i šminke za glumce i posebne za statiste, a sva scenografija i rekviziti moraju se dezinficirati tijekom i između snimanja, a posebno površine koje dodiruju glumci. </p>