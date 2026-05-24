'Zauvijek tvoja, zauvijek moj': Bettina Anderson pratiteljima pokazala vjenčano prstenje

Bettina Anderson je s pratiteljima na Instagramu podijelila sretne vijesti, nakon što je u četvrtak izrekla sudbonosno 'da' Donaldu Trumpu Jr.

Na fotografiji se vidi njezina ruka s vjenčanim prstenom, prekrivena dlanom supruga. Kratko je poručila: "Zauvijek tvoja, zauvijek moj".

Foto: Instagram

Par je sklopio brak na privatnoj ceremoniji u četvrtak na Bahamima, dok je vjenčani list službeno podnesen u Palm Beachu na Floridi. Veliko slavlje uslijedilo je u subotu, kada su pred četrdesetak najužih članova obitelji i prijatelja ponovno razmijenili zavjete.

Među uzvanicima su bili braća i sestre mladoženje Ivanka, Eric i Tiffany Trump sa svojim supružnicima te njegovo šestero djece iz braka s bivšom suprugom Vanessom Trump. Slavlju su prisustvovali i bliski prijatelji i obitelj Bettine Anderson.

Ipak, jedno važno lice je nedostajalo. Mladoženjin otac, Donald Trump, bio je spriječen prisustvovati, što je ranije i najavio.

"Iako sam silno želio biti uz svog sina Dona Jr. i najnoviju članicu obitelji Trump, moju snahu Bettinu, državničke obveze i ljubav prema domovini mi to ne dopuštaju", napisao je u petak na Truth Socialu, naglasivši kako je ključno da u ovom važnom razdoblju ostane u Bijeloj kući.

Tko je Bettina Anderson?

Nova članica obitelji Trump dobro je poznato ime u visokom društvu Palm Beacha. Rođena je 1986. godine kao kći uglednog bankara Harryja Loya Andersona Jr. i filantropkinje Inger Anderson. Njezina je obitelj godinama punila medijske stupce zbog ekstravagantnog stila života i raskošnih zabava na kojima su se mogli vidjeti čak i živi slonovi i pitoni.

No, Bettina je izgradila i impresivan vlastiti put. Diplomirala je povijest umjetnosti, kritiku i konzervaciju na prestižnom Sveučilištu Columbia 2009. godine. Nakon toga ostvarila je uspješnu karijeru u poslovnom razvoju, menadžmentu i istraživanju tržišta, a danas uspješno vodi vlastitu tvrtku BAE Ventures LLC.

Bettina se okušala i u modelingu te je 2020. krasila naslovnicu časopisa 'Quest'. Također, aktivno je uključena u humanitarni rad. S braćom je osnovala neprofitnu organizaciju 'The Paradise Fund', koja pomaže područjima pogođenim prirodnim katastrofama.

Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Ljubavna priča Bettine i Donalda Trumpa Jr. razvijala se brzo. Iako su se kretali u istim društvenim i poslovnim krugovima na Floridi, svoju vezu su započeli u proljeće 2024. godine. Da je njezina pozicija u obitelji itekako ozbiljna, postalo je jasno kada se pojavila na predsjedničkoj inauguraciji u siječnju 2025., kao i na svečanoj večeri u čast Saudijske Arabije, čime je potvrdila ulazak u najuži krug obitelji Trump.