Obavijesti

News

Komentari 1
DOŠAO NA NJEGOV POZIV

Trump Jr. stigao u Banja Luku, Dodikov sin uvjeren: 'Dovest će investitore, a s tim dolazi i mir'

Piše HINA,
Čitanje članka: 4 min
17
Donald Trump Jr. stigao u Banja Luku | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Trump Junior je u Banjoj Luci doista spomenuo hidropotencijal BiH, a rasprave o njegovoj eksploataciji vode se već godinama. Vlasti u RS-u sada se nadaju da će uz potporu obitelji Trump to aktualizirati

Sin američkog predsjednika Donald Trump mlađi obećao je da će u BiH dovesti nove američke investitore, a oni bi mogli biti posebice zeinteresirani za ulaganja u gradnju hidroelektrana, ustvrdio je u srijedu Igor Dodik, sin Milorada Dodika. Dodika mlađeg njegov je otac postavio za organizacijskog tajnika vladajućeg SNSD-a pa je on u tom svojstvu u utorak bio i glavni domaćin mlađem Trumpu za njegova boravka u Banjoj Luci.

POGLEDAJTE GALERIJU:

17
Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Dok su se redala novinarska pitanja o tome kako je sin aktualnog predsjednika SAD-a uopće završio u Banjoj Luci i je li mu netko za taj dolazak platio i koliko, Igor Dodik je tvrdio kako je "njegov prijatelj" Trump Junior došao na njegov poziv. 

POSJET SUSJEDSTVU FOTO Trump Mlađi u Banjoj Luci: Hvalio Orbana i kritizirao EU, a zaručnica mu se naslikavala...
Dan nakon toga posjeta kojega je vlast u RS pokušala prestaviti kao svoju diplomatsku pobjedu i potvrdu bliskih odnosa sa sadašnjom američkom administracijom, Igor Dodik je kazao je cilj ipak bio otvoriti vrata mogućoj poslovnoj suradnji.

- Ne ide to tako jednostavno. Mene najviše raduje da će Trump mlađi dovesti neke investitore koje mi danas i ne znamo - kazao je Dodik mlađi za entitetski javni servis RTRS.

Njegova je teza kako s investicijama "dolazi apsolutni mir".

- Moramo jednostavno iskoristiti ovaj trenutak - kazao je uz tvrdnju kako se u RS-u suočavaju s opstrukcijama iz Sarajeva za gradnju hidroelektrana, iako je to ogroman potencijal koji imaju u BiH.

Trump Junior je u Banjoj Luci doista spomenuo hidropotencijal BiH, a rasprave o njegovoj eksploataciji vode se već godinama. Vlasti u RS-u sada se nadaju da će uz potporu obitelji Trump to aktualizirati.

POSJET SUSJEDSTVU Trump Mlađi u Banjoj Luci: 'Europa je katastrofa, a vlast u Mađarskoj žele komunisti!'
- Nadam se da ćemo uz njihovu pomoć dobiti potrebna odobrenja - kazao je Igor Dodik.

Vlasti u RS insistiraju na gradnji novih hidroelektrana na Drini no ti su planovi u oštroj opreci s potrebom zaštite okoliša s obzirom na nepovratni utjecaj koji na prirodu ima gradnja brana i akumulacijskih jezera.

Najpoznatiji primjer za to su planovi za gradnju niza elektrana u okviru projekta "Buk bijela" koja bi Drinu trebala pregraditi branom visokom 57 metara.

Ekološke udruge upozoravaju kako bi provedba tog projekta koji podrazumijeva gradnju triju elektrana zapravo uništila rijeku. 

DONALD JR. U REPUBLICI SRPSKOJ FOTO Trumpov sin stigao je u Banja Luku! Sve je puno policije
- Rijeka Drina bit će pretvorena u jezero u dužini od gotovo 30 kilometara, a slobodno će nastaviti teći samo kroz grad Foču u dužini od tri kilometra. Pored utjecaja na klimu u ovom području, akumulacija ove površine utjecat će na trajnu fregmentaciju riječnog i priobalnog ekosustava odnosno na sve žive vrste koje tu obitavaju - naveli su u studiji koju je nevladina organizacija Centar za životnu sredinu objavila u veljači.

Iz vladajućih krugova u RS i prije dolaska Trumpa Juniora u Banju Luku tvrdili su da su američki investitori zainteresirani za ulaganje u projekte u tom entitetu, posebice u cestovnu mrežu.

- Razgovaramo i s određenim američkim korporacijama, a tu su i neki drugi financijeri. Možda ne bi bilo korektno u ovom trenutku iznositi pojedinosti no doista su povoljni uvjeti financiranja za RS gledajući i kamatne stope kao i ročnost - kazao je potkraj ožujka bivši entitetski premijer i sadašnji direktora "Autoputeva RS" Radovan Višković.

DONALD TRUMP JR. FOTO Opsadno stanje u Banjoj Luci. Stiže Trumpov sin
U RS-u su se za financiranje cestogradnje do sada uglavnom oslanjali na kredite Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) te Europske investicijske banke (EIB) kao i kredite koje kineska vlada plasira posredstvom svoje EXIM banke.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Ovo je soba čelnice Samobora prije uređenja od 75.000 eura: 'Nisu oštećenja bila problem...'
FOTOGRAFIJE NEREDA

Ovo je soba čelnice Samobora prije uređenja od 75.000 eura: 'Nisu oštećenja bila problem...'

Čelnica Samobora Petra Škrobot potrošila je 75.000 eura na dizajnerski novi ured, a pravdala je to oštećenjima i ruganjem izgledu ureda...Osim toga, grad ima minus od 8 mil. eura: 'To je zbog velikog ciklusa investicija'
Trumpova jeziva poruka: 'Cijela civilizacija će umrijeti večeras!'
'NIKAD SE NEĆE VRATITI'

Trumpova jeziva poruka: 'Cijela civilizacija će umrijeti večeras!'

Čitava civilizacija će večeras umrijeti i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to dogodi, ali vjerojatno hoće, napisao je Donald Trump
FOTO Ovako izgleda vila bivšeg potpredsjednika HDZ-a. Noćenje 1100 eura, ima bazen, saunu...
BRKIĆEVA VILA

FOTO Ovako izgleda vila bivšeg potpredsjednika HDZ-a. Noćenje 1100 eura, ima bazen, saunu...

Milijan Brkić, bivši potpredsjednik HDZ-a, u Svetom Roku u Lici podigao je velebnu vilu koju je nazvao Alfa, po imenu specijalne jedinice čiji je bio pripadnik. Vila ima 5 zvjezdica, a cijena noćenja je 1100 eura. Evo kako izgleda

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026