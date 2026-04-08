Trump Jr. stigao u Banja Luku, Dodikov sin uvjeren: 'Dovest će investitore, a s tim dolazi i mir'

Sin američkog predsjednika Donald Trump mlađi obećao je da će u BiH dovesti nove američke investitore, a oni bi mogli biti posebice zeinteresirani za ulaganja u gradnju hidroelektrana, ustvrdio je u srijedu Igor Dodik, sin Milorada Dodika. Dodika mlađeg njegov je otac postavio za organizacijskog tajnika vladajućeg SNSD-a pa je on u tom svojstvu u utorak bio i glavni domaćin mlađem Trumpu za njegova boravka u Banjoj Luci.

Dok su se redala novinarska pitanja o tome kako je sin aktualnog predsjednika SAD-a uopće završio u Banjoj Luci i je li mu netko za taj dolazak platio i koliko, Igor Dodik je tvrdio kako je "njegov prijatelj" Trump Junior došao na njegov poziv.

Dan nakon toga posjeta kojega je vlast u RS pokušala prestaviti kao svoju diplomatsku pobjedu i potvrdu bliskih odnosa sa sadašnjom američkom administracijom, Igor Dodik je kazao je cilj ipak bio otvoriti vrata mogućoj poslovnoj suradnji.

- Ne ide to tako jednostavno. Mene najviše raduje da će Trump mlađi dovesti neke investitore koje mi danas i ne znamo - kazao je Dodik mlađi za entitetski javni servis RTRS.

Donald Trump Jr. stigao u Banja Luku

Njegova je teza kako s investicijama "dolazi apsolutni mir".

- Moramo jednostavno iskoristiti ovaj trenutak - kazao je uz tvrdnju kako se u RS-u suočavaju s opstrukcijama iz Sarajeva za gradnju hidroelektrana, iako je to ogroman potencijal koji imaju u BiH.

Trump Junior je u Banjoj Luci doista spomenuo hidropotencijal BiH, a rasprave o njegovoj eksploataciji vode se već godinama. Vlasti u RS-u sada se nadaju da će uz potporu obitelji Trump to aktualizirati.

- Nadam se da ćemo uz njihovu pomoć dobiti potrebna odobrenja - kazao je Igor Dodik.

Vlasti u RS insistiraju na gradnji novih hidroelektrana na Drini no ti su planovi u oštroj opreci s potrebom zaštite okoliša s obzirom na nepovratni utjecaj koji na prirodu ima gradnja brana i akumulacijskih jezera.

Najpoznatiji primjer za to su planovi za gradnju niza elektrana u okviru projekta "Buk bijela" koja bi Drinu trebala pregraditi branom visokom 57 metara.

Ekološke udruge upozoravaju kako bi provedba tog projekta koji podrazumijeva gradnju triju elektrana zapravo uništila rijeku.

- Rijeka Drina bit će pretvorena u jezero u dužini od gotovo 30 kilometara, a slobodno će nastaviti teći samo kroz grad Foču u dužini od tri kilometra. Pored utjecaja na klimu u ovom području, akumulacija ove površine utjecat će na trajnu fregmentaciju riječnog i priobalnog ekosustava odnosno na sve žive vrste koje tu obitavaju - naveli su u studiji koju je nevladina organizacija Centar za životnu sredinu objavila u veljači.

Iz vladajućih krugova u RS i prije dolaska Trumpa Juniora u Banju Luku tvrdili su da su američki investitori zainteresirani za ulaganje u projekte u tom entitetu, posebice u cestovnu mrežu.

- Razgovaramo i s određenim američkim korporacijama, a tu su i neki drugi financijeri. Možda ne bi bilo korektno u ovom trenutku iznositi pojedinosti no doista su povoljni uvjeti financiranja za RS gledajući i kamatne stope kao i ročnost - kazao je potkraj ožujka bivši entitetski premijer i sadašnji direktora "Autoputeva RS" Radovan Višković.

U RS-u su se za financiranje cestogradnje do sada uglavnom oslanjali na kredite Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) te Europske investicijske banke (EIB) kao i kredite koje kineska vlada plasira posredstvom svoje EXIM banke.