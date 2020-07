Zavele slavne: Jakišić osvojila princa, Ines odbila NBA zvijezdu

Svjetske face poput nogometaša Cristiana Ronalda i NBA igrača Kristapsa Porzingisa slali su poruke atraktivnim djevojkama iz naše regije. Za Moniku Jakišić se pričalo kako je osvojila princa Andrewa...

<p>Vijest da je 22-godišnja banjolučka atletičarka <strong>Ivana Macanović</strong> odbila nogometnu zvijezdu<strong> Christiana Ronalda</strong> možda je začudila mnoge njezine vršnjakinje koje sanjaju da se jednog dana udaju za bogatog, lijepog i slavnog muškarca.</p><p>No, Ivana Macanović nije jedina koja je odbila ponudu slavne prosce.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ivanu zapratio Ronaldo na Instagramu</strong></p><p>Prije tri godine također preko Instagrama NBA zvijezda, Latvijac <strong>Kristaps Porzingis </strong>(25) probao je na račun statusa u NBA ligi, ali i činjenice da je svjetski poznata košarkaška zvijezda, očarati mladu, tada jedva punoljetnu Hrvaticu <strong>Ines Nikić</strong> (21). Kao i Ronaldo Ivanu, tako je i bivši košarkaš New York Knicksa, a danas Dallas Mavericksa pratio Ines putem Instagram profila.</p><p>Ines mu je uzvratila fotografijom sa svojim dečkom, uz poruku:</p><p>- Spavaš li mirno, Porzingis Kristapsu?</p><p>Godinu dana kasnije Latvijac se našao pod istragom jer je navodno u svom penthouseu na Manhattanu silovao susjedu. Obećao joj je isplatiti odštetu od 68.000 dolara. Budući da to nije učinio, podnijela je prijavu.</p><p><strong>Nicole Artukovich</strong> buduća je snaha pjevača <strong>Roda Stewarta</strong>, a baš zahvaljujući njoj on je došao ove godine na Jadran. Nicole je djevojka njegova sina <strong>Liama Stewarta</strong>. Ona je jedno od šestero djece <strong>Marka Nickolasa Artukovicha</strong> i <strong>Tine Artukovich</strong>, rođene Cvjetković, koja korijene vuče sa samoga juga Hrvatske - iz Konavala.</p><p>Još 2016. godine pisalo se da je danas 40-godišnja Osječanka <strong>Monika Jakišić</strong> osvojila srce <strong>princa Andrewa </strong>– sina britanske kraljice Elizabethe II. U London je otišla s obitelji 1991. i postala manekenka. Proslavila se 2007. godine kad su ju paparazzi snimili na jahti s<strong> Georgeom Clooneyem</strong> u St. Tropezu. Rekla je da su na jahti s njima bili i <strong>Cindy Crawford</strong> i njezin suprug <strong>Rande Gerbe.</strong></p>