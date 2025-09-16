FILMSKI PUT LEGENDE Zavirite u galeriju nezaboravnih likova Roberta Redforda

Svijet filma ostao je bez jedne od svojih najblistavijih zvijezda. Robert Redford, čiji su osmijeh, šarm i talent obilježili generacije gledatelja, preminuo je u 90. godini. Umro je mirno, u snu, u svom domu u planinama Utaha, okružen obitelji, potvrdila je njegova publicistica Cindi Berger. Rođen 1936. u Santa Monici, Redford je u Hollywoodu stvorio karijeru kakvu malo tko može dosegnuti, od zlatnog dečka filmskog platna, preko Oscarom nagrađenog redatelja, do utemeljitelja Sundance Film Festivala, najvažnije platforme za nezavisni film.