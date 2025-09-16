Obavijesti

FILMSKI PUT LEGENDE

Zavirite u galeriju nezaboravnih likova Roberta Redforda

Svijet filma ostao je bez jedne od svojih najblistavijih zvijezda. Robert Redford, čiji su osmijeh, šarm i talent obilježili generacije gledatelja, preminuo je u 90. godini. Umro je mirno, u snu, u svom domu u planinama Utaha, okružen obitelji, potvrdila je njegova publicistica Cindi Berger. Rođen 1936. u Santa Monici, Redford je u Hollywoodu stvorio karijeru kakvu malo tko može dosegnuti, od zlatnog dečka filmskog platna, preko Oscarom nagrađenog redatelja, do utemeljitelja Sundance Film Festivala, najvažnije platforme za nezavisni film.
"Butch Cassidy and the Sundance Kid" (1969) 20th Century Fox
Foto Profimedia
