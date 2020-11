Zavodnik Fran: Ušao u reality s djevojkom, zaveo bivšu eskort damu pa sad 'pao' na pjevačicu

Jedno vrijeme 'kemijao' je i s atraktivnom Aleksandrom, ali i taj odnos je brzo postao prošlost s obzirom na to da su Aleks i Paula najbolje prijateljica

<p>Titula glavnog zavodnika u četvrtoj sezoni reality showa 'Zadruga' ide u ruke problematičnog Hrvata <strong>Frana Pujasa</strong> (23). No krenimo redom. Mladić s mrljama iz prošlosti ulazi u show kao debitant, i to ruku pod ruku s djevojkom<strong> Paulom Hublin</strong> (21).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Veza je brzo pukla, a utjehu je našao u bivšoj eskort dami <strong>Mini Vrbaški.</strong> I tako su Fran i Vrbaški danima izmjenjivali nježnosti u krevetu, ali i ova ljubav imala je svoj rok trajanja.</p><p>Brzo se prebacio na starletu<strong> Sanju Stankoviću</strong> koju je potom ostavio zbog Paule Hublin s kojom je bio na samom početku showa. Da, i vjerni fanovi Zadruge pogubili su se u brojnim Franovim avanturama. </p><p>Jedno vrijeme 'kemijao' je i s atraktivnom <strong>Aleksandrom,</strong> ali i taj odnos je brzo postao prošlost s obzirom na to da su Aleks i Paula najbolje prijateljica. </p><p>E sada je red došao na <strong>Rialdu Karahasanović. </strong>Hrvat je pred milijunima gledatelja priznao kako mu se pjevačica sviđa, a nije mario ni to što dijeli sobu s njezinim bivšim dečkom <strong>Kenanom. </strong></p><p>- Predivna je. Jedna je od normalnijih djevojaka u kući i to je ono što me privlači. Rekao sam i ostalim Zadrugarima kako sam 'bacio oko' na nju - pohvalio se Fran. Brojni gledatelji smatraju kako je ovo dio Franove taktike, a čudno im je i što je Rialda prekinula vezu točno kada je Fran priznao da gaji osjećaje. </p><p>- Kako je moguće da se mladi dečko u dva mjeseca zaljubi u toliko žena. Dobro je proučio reality prije ulaska. Ljubavne veze drže show. I ova Rialda je prava zmija. Ostavila gospodina Kenana i sada uživa u pažnji drugih muškaraca - samo su neki od komentara. </p><p> </p>