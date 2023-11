Zavodnik Leo slavi rođendan: Karijeru su mu obilježili brojni filmovi i poneka fatalna veza

Oskarovac, veliki humanitarac, a i još veći zavodnik. Leonardo DiCaprio danas slavi 49. rođendan, a karijeru su mu obilježili brojni filmovi i veze s holivudskim ljepoticama.

Leo se rodio u Los Angelesu, ali roditelju su mu se razveli kada je imao svega godinu dana. Otac George je bio talijanskog i njemačkog podrijetla, a bio je crtač stripova. Majka Irmelin odgojila je sina koji je dobio ime po Leonardu da Vinciju.

Foto: Profimedia/Kirby Lee

DiCaprio je karijeru započeo 1989. u filmu 'Roditeljstvo' gdje je upoznao 'Spidermana' Tobeyja Maguirea s kojim je ostao u odličnim odnosima. Iste godine pojavio se i u sapunici 'Santa Barbara' u kojoj je glumio mladog Masona Capwella.

Nije htio glumiti u Titanicu

'Početak', 'Vuk s Wall Streeta', 'Bilo jednom u Hollywoodu', 'Otok Shutter' samo su djelić filmskog opusa i bogate karijere. Svjetsku slavu donijela mu je uloga u Titanicu, gdje je utjelovio Jacka Dawsona.

Foto: Jens Kalaene/DPA/PIXSELL

Kako se sjeća James Cameron, DiCaprio nije želio glumiti glavnog lika koji je zaljubljen.

- Njegov lik nije izmučen, a Leo je i prije i nakon tog filma u svojoj karijeri težio takvim likovima. Uvjerio sam ga da ga mora napraviti na isti način kako bi to napravili Gregory Peck ili Jimmy Stewart, stajati tamo i biti snažan lik i zarobiti publiku samo svojim stavom, bez puno rada. Tek kad sam ga uvjerio da to baš i nije jednostavno je postao uzbuđen oko uloge - rekao je redatelj svojedobno.

Dugo očekivani Oscar dobio je za najbolju mušku ulogu u filmu 'Povratnik'. Poetski, nakon borbe s medvjedom.

- Ne smijemo uzeti ovaj planet zdravo za gotovo. Ja ne uzimam ovu večer zdravo za gotovo. Snimajući ovaj film morali smo otići na krajnji jug ovog planeta da bismo pronašli snijeg. Klimatske promjene su stvarne, događaju se u ovom trenutku. Sve su vrste ugrožene i moramo zajedno raditi i podupirati one čelnike diljem svijeta koji ne zagovaraju velike zagađivače i velike korporacije, nego one koji govore u ime cijeloga čovječanstva - istaknuo je tada Leo.

Foto: IMDB/screenshot

Upravo su humanitarni rad i briga za okoliš jedna od važnijih stavka u njegovom životu. On je aktivist za zaštitu okoliša koji je donirao milijune dolara brojnim organizacijama. On leti samo komercijalnim letovima, a ne privatnim čarterima, jer oni troše više goriva. Osnovao je 2020. humanitarnu zakladu za žrtve pandemije, a cilj je bio pomoći obiteljima s niskim primanjima. Uz to, podržavao je borbu protiv gradnje malih hidroelektrana u Bosni i Hercegovini te se zalaže za zaštitu rijeka u Europi.

Ljubavni brodolomi

Iza sebe Leo ima pozamašnu listu ljubavi, veza, kratkih veza, avantura... Najčešće su to bile manekenke, hodao je sa skoro pola Victorijinih anđelica, ali ugurala se tu i pokoja glumica, pjevačica, nasljednica.

Njegova prva veza poznata javnosti bila je s brazilskom manekenkom Gisele Bündchen (43). Par je s prekidima hodao od 1999. do 2005. godine.

Foto: Richard Alvarez

- Bilo mi je dosta posla, pušenja i alkohola. Postajala sam svjesna stvari koje sam do tad odbijala prihvatiti. On odbija zaista bilo što promijeniti? Odgovor je nažalost bio potvrdan - ispričala je svojevremeno.

Nakon Gisele, Leo je hodao s izraelskom manekenkom Bar Refaeli (38). Par je 2007. godine bio u službenom posjetu kod tadašnjeg izraelskog premijera Shimona Peresa, gdje su razgovarali o okolišu i promicanju mira. Nakon brojnih prekida, odlučili su se za konačni raskid 2009. godine.

Foto: privatni album/promo

Pet mjeseci je 2011. bio u vezi i s glumicom Blake Lively (36). Toni Garrn, njemačka manekenka i još jedna Viktorijina anđelica bila je Leova cura. Par je prohodao u svibnju 2013., a prekinuli su u prosincu 2014. godine.

Foto: PA/Pixsell

Osim potvrđenih veza, bilo je tu i brojnih 'šuškanja', poput onih da je Leo devedesetih bio u vezi s Naomi Campbell (53). Tu su i bliski odnosi s Rihannom (35), ali nijedna strana nije 2015. potvrdila vezu.

Izvor blizak Daily Mailu kazao je kako Leo sada ljubi talijansku manekenku Vittoriju Ceretti (25). Prvi su put fotografirani u kolovozu, no tada su mnogi vjerovali da je on u vezi s manekenkom Gigi Hadid (28).

Foto: Instagram

- Vittoria je uspješna i financijski neovisna. Ona je očito zapanjujuća i on je smatra nevjerojatnom. Ali za sada, namjeravaju većinu svoje romanse zadržati u privatnosti - dodao je izvor.