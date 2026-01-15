Obavijesti

SMANJIVAO HONORARE

Završen sudski spor: Sting je kolegama iz benda The Police platio 800.000 $ tantijema

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Završen sudski spor: Sting je kolegama iz benda The Police platio 800.000 $ tantijema
Zagreb: Sting održao koncert u Areni | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Summers i Copeland tužili su Stinga i njegovu izdavačku tvrtku lani u rujnu, jer su smatrali da im se duguje između dva i 11 milijuna dolara za autorska prava na hitove poput 'Roxanne' i 'Every Breath You Take'

Sting je morao isplatiti bivše kolege iz benda The Police nakon sudskog spora zbog neisplaćenih tantijema. Prema dokumentima podnesenima Visokom sudu u Londonu, Sting je Andyju Summersu i Stewartu Copelandu isplatio više od 800.000 dolara, odnosno oko 595.000 funti, nakon što je priznao da su im honorari bili isplaćivani u manjem iznosu.

Inače, Summers i Copeland tužili su Stinga i njegovu izdavačku tvrtku lani u rujnu, jer su smatrali da im se duguje između dva i 11 milijuna dolara za autorska prava na hitove poput 'Roxanne' i 'Every Breath You Take'. Njihovi odvjetnici naveli su na sudu da bi ukupni iznos potraživanja mogao premašiti osam milijuna funti. Sting je, s druge strane, osporavao da su njegovi bivši kolege ovlašteni na dio prihoda ostvarenog putem streaminga i digitalnih preuzimanja.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Iako Summers i Copeland nisu potpisani kao autori većine pjesama The Policea, tvrde da su se 1977. usmeno dogovorili o dijeljenju prihoda, a to su kasnije potvrdili pisanim ugovorima. U tim ugovorima je pisalo da su, iako je Sting bio glavni autor, ostali članovi benda ponekad davali ključan doprinos pjesmama. Kao primjer naveli su prepoznatljivu gitarsku dionicu Andyja Summersa u pjesmi 'Every Breath You Take'.

U tom dogovoru je stajalo da bi, član benda koji bi ostvario prihod od autorskih prava, dijelio oko 15 posto tog iznosa s preostalom dvojicom, kroz tzv. aranžersku naknadu. Summers i Copeland tvrde da im dio tih isplata nikada nije isplaćen.

Bend The Police je osnovan 1977. godine i brzo su postali jedan od najuspješnijih britanskih bendova. Nizali su hitove poput 'Message in a Bottle', 'Walking on the Moon' i 'Every Little Thing She Does Is Magic'. Pjesma 'Every Breath You Take' s albuma Synchronicity iz 1983. godine postala je veliki svjetski hit i kasnije proglašena najemitiranijom radijskom pjesmom svih vremena.

Bend se raspao 1984. godine zbog sve većih privatnih i glazbenih nesuglasica, a bubnjar Stewart Copeland kasnije je izjavio da su odnosi tijekom snimanja albuma Synchronicity bili izuzetno napeti. The Police se ponovno okupio 2007. godine, rasprodali su svjetsku turneju i nakon nje se ponovno razišli.

STING
Foto: United Archives / kpa

Sting je 2022. godine prodao prava na svoj autorski katalog, uključujući i pjesme koje je napisao za The Police, diskografskoj kući Universal Music Group. Vrijednost tog ugovora procijenjena je na oko 200 milijuna dolara.

