Veliki vodič: Ove mega zvijezde iduće godine stižu u Hrvatsku!

Hrvatska i okolni gradovi u 2026. godini bit će domaćini brojnih glazbenih spektakala koji će oduševiti domaću publiku. Od pop-legendi do rock ikona i alternativnih majstora scene, ljubitelji glazbe mogu planirati nezaboravne koncerte u Zagrebu, Puli, Umagu i drugim mjestima.

Ove godine hrvatska publika ima priliku uživati u sjajnom spoju popa, rocka, punk-rocka, alternativnog zvuka i jazz influenci, od legendi poput Nick Cave i Marilyn Manson, Al Bana, Erosa Ramazzottija do glazbenih diva kao što je najprodavanija sopranistica na svijetu Sarah Brightman. Sarah stiže pred kraj 2026. a svojim božićnim spektaklom ‘’A Winter Symphony’’. Pjevat će u našoj Areni Zagreb 22. studenog, a Zagreb je jedan od šest gradova turneje, sve u organizaciji Star produkcije.

Foto: Facebook, Marko Prpic/PIXSELL

- U posebnim prilikama volimo spajati domaće glazbenike sa svjetskim zvijezdama - ovoga puta Sarah Brightman i našeg Tončija Huljića, prije nekoliko godina Vannu i legendarnog Andreu Bocellija, Annu Oxu i Gannija, izjavio je Alen Ključe, organizator koncerata u svih šest gradova ove europske turneje.

Bez obzira volite li intimne koncerte u dvoranama ili ljetne open-air spektakle, 2026. obećava bogat i uzbudljiv glazbeni kalendar.

Godinu otvaraju mladi i talentirani Marcus & The Martinus, u Tvornici kulture, donoseći energiju nordijskog pop-rocka. Koncert obećava spektakl za fanove koji prate norveški duo, a ulaznice su već u prodaji.

Foto: Claudio Bresciani/TT/REUTERS

Međunarodni spektakl K-POP FOREVER! stiže u Arenu Zagreb 20. ožujka 2026. i donosi najveće hitove korejske pop-scene u impresivnoj produkciji svjetske razine. Ovaj mega-show, osmišljen za najveće arene publici će ponuditi vrhunsku kombinaciju glazbe, plesa i vizualnih efekata po kojima je K-pop industrija poznata diljem svijeta. Spektakl je nadahnut iznimnim uspjehom filma K-POP Demon Hunters, najgledanijeg Netflixova filma svih vremena, te publici donosi više od 90 minuta dinamičnog glazbeno-scenskog doživljaja koji je već osvojio gledatelje diljem Europe.

Talijanska legenda Al Bano vraća se u Hrvatsku s večeri zvanom “Una Notte Italiana”. Posebni gosti bit će violončelistica Ana Rucner i sopranistica Lana Kos. Al Bano, čiji glas i dueti s Rominom Power obilježavaju cijelu Europu, već desetljećima oduševljava generacije, a ovaj će nastup pretvoriti Lisinski u pravu talijansku pozornicu.

Talijanski pop div Eros Ramazzotti stiže u Zagreb s turnejom “Una Storia Importante World Tour”. Publika može očekivati njegove najpoznatije hitove i energičan nastup, a koncert je prava prilika za sve ljubitelje talijanskog popa.

Foto: Christoph Schmidt/DPA

Kyle Eastwood nastupio je jednom u Hrvatskoj, prije devet godina u Rovinju, a sad po prvi put stiže u Zagreb 6. svibnja 2026. godine u Kino SC. U Zagrebu će predstaviti glazbu iz filmova svog slavnog oca Clinta. Osim vlastitih numera, na programu će se naći i poznate melodije velikana filmske glazbe poput Laloa Schifrina koji je radio glazbu za franšizu “Prljavi Harry” ili Ennia Morriconea koji je skladao besmrtne glazbe u spaghetti westernima Sergia Leona s kojima je Clint Eastwood prvi put postao svjetska zvijezda.

Foto: jerome bonnet

Naziv koncerta “Eastwood by Eastwood” to potvrđuje, bit će to koncertna večer u kojoj jazz susreće filmsku glazbu. Za razliku od simfonijskog projekta “Eastwood Symphonic” u Zagreb Kyle Eastwood stiže sa svojim kvintetom i glazbu iz filmova Clinta Eastwooda izvodi prilagođenu klupskom jazz formatu.

Lenny Kravitz u Puli

Festival u Umagu ponovno okuplja vrhunska imena svjetske glazbene scene. Uz hip-hop ikonu Xzibita, na Sea Star od 28. do 31. svibnja 2026. stiže i jedno od najzvučnijih DJ imena njemačke i svjetske scene Boris Brejcha, a održat će se i poseban umjetnički performans Emergency EXIT u kolaboraciji festivala EXIT, Boom i renomirane europske trupe La Fura dels Baus.

Lenny Kravitz vraća se u Pulu s rock spektaklom koji će donijeti hitove i novu energiju, dok istog dana The Offspring, punk-rock veterani, nastupaju u Zagrebu na stadionu Šalata, nakon više od desetljeća odsutnosti. Dva vrhunska glazbena doživljaja u istom terminu obećavaju nezaboravne večeri.

Foto: A2931 Bernd Weissbrod/DPA

Svi se još sjećaju njegovog koncerta U Puli prošle godine, kada je publiku oduševio svojim izjavama o Hrvatskoj.

'Hrvatska, volim te'

- I love you Croatia! Ovo je najljepše mjesto na kojem smo do sad svirali na ovoj turneji, siguran sam da neće proći dugo, brzo ćemo se mi vratiti ovdje — poručio je Kravitz s pozornice te shodno izjavi održava obećanje povratka.

Nakon završetka koncerta Kravitz je dodao: “Take care, love is the only answer”- pozdravljajući publiku uz snažnu poruku zajedništva i ljubavi, što je dodatno podiglo atmosferu u Areni gdje je nekoliko puta pokazao i zanimanje za Hrvatsku i lokalnu kulturu: u jednom je trenutku čak upitavši obožavaoce: “Ima li netko tko me može smjestiti i kuhati mi hrvatsku hranu?” — što je izazvalo ovacije i smijeh među fanovima, ali i njegovo ponovno iščekivanje u Zagrebu.

Legendarni Sting, dobitnik 17 Grammyja, donosi svoj prepoznatljivi pop-rock stil u sklopu turneje STING 3.0 World Tour. Organizatori Live Nation, Cherrytree Music Company i NuCoast Concerts garantiraju koncert vrhunske kvalitete. Svjetska mega zvijezda u Hrvatskoj je već gostovala nekoliko puta, a svojim izjavama dao je naslutiti kako joj se uvijek joj rado vraća.

Zagreb: Sting održao koncert u Areni | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Zagrebačku i pulsko publiku nekoliko puta pozdravljao na hrvatskom jeziku tijekom koncerata, što je publika s prihvatila s oduševljenjem. Na jednom od svojih nastupa u Puli, nakon što je publika zapjevala uglas, Sting je komentirao da mu je “drago biti ponovno ovdje” izražavajući zadovoljstvo što svira upravo na ovom mjestu.

Jovanotti je bio 1994.

Jedan od najvažnijih hrvatskih festivala, INmusic, vraća se s dvadeset godina tradicije. Među potvrđenim izvođačima na zagrebačkom Jarunu od 22. do 24. lipnja su Kings of Leon, IDLES i Gorillaz. Festival će pružiti kombinaciju rocka, indiea i elektronskih ritmova te dodatno obogatiti glazbeni kalendar Zagreba.

Foto: promo

Talijanski glazbenik Jovanotti 3. srpnja nastupa u pulskom amfiteatru, donoseći svoju prepoznatljivu kombinaciju popa i rocka. Njegov koncert obilježit će prvi tjedan srpnja, savršen za ljetnu glazbenu atmosferu na Jadranu.

Inače, ovo će mu biti treći nastup u Hrvatskoj i to nakon tri desetljeća. Naime, jedini nastupi Jovanottija u Hrvatskoj do sada, bili su u Velikoj Gorici i Puli, i to u devedesetima. Nije ih zaboravio i napokon je došlo vrijeme da ponovi to iskustvo.

Koncert Ramazzottia i Jovanottia u Velikoj Gorici, 11.7.1994. | Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL

Povratak Marilyna Mansona

Dvadeset godina nakon što je uzdrmao pulski Amfiteatar, Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu turneje “One Assassination Under God”. Donosi šok-rock performans, spoj glamura i groteske, a koncert obećava nezaboravan vizualni i glazbeni doživljaj.

Podsjetimo, ime frontmena, Briana Hugha Warnera, kao i čitavog sastava, nastalo je kombinirajući imena ‘Marilyn Monroe’ i ‘Charles Manson’. Njihov aktualni album “One Assassination Under God – Chapter 1” dio je repertoara kojeg će izvesti na koncertu, ali fanovi mogu očekivati i legendarne hitove.

FILE PHOTO: 92nd Academy Awards - Vanity Fair - Beverly Hills | Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ljeto doseže vrhunac s Nickom Caveom & The Bad Seeds, koji se 4.8. vraćaju u Pulu nakon uspješnih prethodnih nastupa u Hrvatskoj. Fanovi i mediji opisali su njegove prijašnje koncerte u Zagrebu i na INmusic festivalu kao emocionalne, hipnotičke i nezaboravne.

- Najbolji koncert u životu! Pjevali smo s njim u glas i osjećao se svaki stih u srcu. Cave nas je potpuno osvojio, atmosfera je bila nestvarna. Ne sjećam se kada me neki koncert ovako potresao i ostavio bez daha. Neponovljivo iskustvo! Njegova energija i emotivna izvedba spojili su cijelu dvoranu u jedno. Kultni status zaslužen - samo su neke od izjava oduševljenih fanova s prijašnjih koncerata.

Nick Cave održao je koncert u Areni Zagreb | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL (arhivska fotografija)

Posjećenost koncerata Nick Cavea ističe kao jednu od najutjecajnijih figura suvremene glazbe, a njegovi koncerti u Hrvatskoj uživaju kultni status, s rasprodanima dvoranama i velikim zanimanjem publike za svaki nastup. Veliki interes i kultni status potvrđuje i zanimanje za pulski koncert za koji je već, u vrlo kratkom roku prodano više od 60 posto kapaciteta, što potvrđuje da hrvatska publika zaista obožava Nicka Cavea i jedva čeka njegov povratak.

Repertoari iz cijele karijere

Tijekom nastupa u Puli publika može očekivati repertoar iz cijele karijere, uključujući pjesme s albuma Wild God, a intenzitet i emocionalna snaga nastupa garantiraju nezaboravno iskustvo.

Pulsku Arenu i ovog kolovoza tako očekuje pravi glazbeni spektakl, dio monumentalnog europskog povratka benda nakon turneja u Australiji i Novom Zelandu. Ovo je prilika da hrvatski fanovi ponovno iskuse jedinstvenu atmosferu – spoj rocka, poezije i emocija, koja publiku uvlači u gotovo sakralnu glazbenu dimenziju. Cave je unatoč velikoj obiteljskoj tragediji uspio naći snage i nastaviti dijeliti emocije kroz glazbu, a dašak te čarolije donosi i u Pulu.

Prolazi 11 godina otkako je poginuo njegov sin Arthur (15). Nakon uzimanja LSD-a pao je s litice nedaleko od engleskog grada Brightona. A Nick je ovoga ljeta donirao više od 2000 knjiga iz svoje osobne kolekcije humanitarnoj knjižari Oxfam u Hoveu, blizu Brightona...