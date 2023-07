Završilo je partijanje na Ultri, mladi kreću na Hvar, Brač i Vis: Taksisti imali pune ruke posla

Završilo je još jedno izdanje festivala Ultra Europe u Splitu. Posjetitelji iz više od 140 zemalja svijeta, lude i oskudne kombinacije, nastupi svjetskih izvođača i vatromet, obilježili su ovogodišnju Ultru. Nakon tri večeri spektakla u Parku Mladeži i nastupa Martina Garrixa, Alessa te drugih, partijaneri se sele na Brač, Hvar i Vis

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Nakon partijanja u ponedjeljak ujutro, mladi su se uputili prema svojim apartmanima i idućim odredištima. Taksisti su imali pune ruke posla.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Odlično raspoloženi partijaneri čekali su na ulicama. Sjedili su, razgovarali, smijali se.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Podsjetimo, deveto izdanje festivala trajalo je od 7. do 9. srpnja. Adam Beyer, Afrojack, Alesso, Axwell, Boris Brejcha, Carl Cox, Charlotte de Witte, DJ Snake, Enrico Sangiuliano, Fedde Le Grand, Gryffin, Hardwell, HI-LO, Martin Garrix, Mathame, Morten, Nora En Pure, Oliver Heldens, Steve Aoki, Tchami, Zedd,Timmy Trumpet te brojni drugi nastupili su u Parku Mladeži.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Brač, Hvar i Vis trenutačno su u iščekivanju velikog broja posjetitelja. Svi stižu na Regatta party, Ultra Beach, Resistance Hvar i Resistance Vis.

Destination Ultra otvara svoje deveto poglavlje na Braču, točnije u 585 Clubu, gdje će se 10. srpnja održati Regatta party. Riječ je o jednom od najatraktivnijih otvorenih klubova na Mediteranu, u blizini najljepše plaže na svijetu – Zlatnom ratu. Zvijezda večeri je KSHMR, indijsko-američki DJ, producent, skladatelj, bivši reper i pjevač, čije je pravo ime Niles Hollowell-Dhar i koji ima više od 1.5 milijuna pratitelja na Instagramu. Secrets, Kids i Scare Me samo su neki od hitova kojima je osvojio globalnu EDM scenu i koji su ga odveli na najpoznatije festivalske pozornice. Na pozornici 585 Cluba će mu se pridružiti i brazilska DJ zvijezda Sevek, kao i Gil Glaze te Joe2Shine.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Drugi destinacijski Ultra dan odvija se u režiji Carpe Diem Beach Cluba, smještenog na atraktivnim Paklenim otocima na Hvaru. Program počinje u ranim podnevnim satima, uz plesni program tradicionalnog Ultra Beacha. Ovaj je dnevni party poznat po posebnoj energiji i trenucima zbog kojih ga mnogi prozivaju najboljim beach partyjem u Europi. Na Hvar stiže Afrojack, nizozemska super zvijezda koja je godinama u samom vrhu najboljih DJ svijeta, i to u sklopu svog programa Jacked Takeover. Osim njega, nastupit će i Chasner, Chico Rose, Cosmicat, Julian Cross te Mike Williams.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Večer se nastavlja na istom mjestu uz program Resistance Hvar kada plesni podij preuzimaju obožavatelji malo tvrđeg house i techno zvuka. Nicole Moudaber, libanonsko-britanska osnivačica izdavačke kuće, radijska ličnost te DJ-ica i producentica headlinerica je ove večeri, a koja će zavladati plesnim podijem svojim jedinstvenim techno i house ritmovima. Noć otvaraju Maxim Lany i Groove Masters, sve će dodatno začiniti i berlinski techno duo Pan-Pot.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Destination Ultra završava na Visu, uz program Resistance Vis koji je na rasporedu 12. srpnja, na jednom od najekskluzivnijih mjesta na Mediteranu, u tvrđavi Fort George. Riječ je o boutique događanju, koje je rezervirano za 2000 posjetitelja, a ove će ih godine zabavljati britanski dvojac Solardo. Od nedavno objavljene himne I Can't Wait, u suradnji s Tiëstom i Poppy Baskcombom, do munjevitog retro plesnog ritma You Make Me Feel, s Comanavagom ili pak bezvremenske Move Your Body Marshalla Jeffersona iz 2019., Solardo jednostavno ne može pogriješiti. Nedavno su izbacili su singl Big Talk s Idrisom Elbom, a kako zvuče uživo, moći će se uskoro provjeriti na bajkovitom Visu, uz spektakularni zalazak sunca po kojem je ova destinacija nadaleko poznata. Nastupit će i MAZ, brazilski DJ i producent koji svijet već godinama očarava svojim zaraznim zvukom. Večer otvaraju Jock i Shipe.