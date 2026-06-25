Završio je 18. INmusic: Kroz festival je prošlo 40.000 ljudi, koji su slušali čak 40 izvođača

Naš najveći open-air festival proteklih je dana obilježio 20 godina postojanja te tijekom tri festivalska dana ponovno okupio desetke tisuća posjetitelja iz Hrvatske i svijeta na zagrebačkom Jarunu. Kako su organizatori istaknuli, kroz festival je u tri dana prošlo oko 70.000 ljudi, koji su slušali 40 izvođača.

Zagreb: Atmosfera trećeg dana INmusic festivala | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Headliner prvog dana bio je Jack White, glazbenik koji je oduševio mnogobrojne okupljene, a njegov nastup prepričavat će se godinama. White je Zagreb posljednji put posjetio 2005. godine s bendom The White Stripes, a na vlastitom premijernom nastupom pred domaćom publikom izveo je presjek hitova svih projekata u kojima svira, od "Steady, as She Goes" The Racountersa do kultne "Seven Nation Army" White Stripesa. Prije njega svirali su Manic Street Preachers, koji su na glavnu pozornicu INmusica donijeli "Your Love Alone Is Not Enough" i "If You Tolerate This Your Children Will Be Next", između ostalih.

Zagreb: Atmosfera drugog dana InMusic festivala | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Nakon odličnog otvaranja festivala, premijerno pred domaću publiku stali su Gorillaz. Bend Damona Albarna i ekipe priredio je audiovizualni spektakl u trajanju od sat i pol. Vrhunac INmusic festivala odigrao se u srijedu navečer uz sjajne Kings of Leon i žestoke Idles. Američki bend Kings of Leon vratio je na jarunsku pozornicu pjesme kao što su "Use Somebody", "Closer", "Waste a Moment" i na kraju "Sex on Fire".

KT Tunstall, Dry Cleaning, Yonaka, Maria Iskariot, Nusantara Beat, Jehnny Beth, Any Young Mechanic, Sprints i Fat Dog samo su neki od izvođača koji su protutnjali preko tri pozornice festivala. Teslin toranj, Minikultura, Šuma Striborova, Silent Disco, Silent Cinema i mnogi drugi programi ponudili su desecima tisuća posjetitelja dodatnu zabavu, koju im nije pokvarila ni kiša koja je otvorila 18. izdanje festivala.

Posebnu pozornost ovogodišnjeg izdanja privukao je umjetničko-filozofski program posvećen promišljanju slobode, inspiriran Platonovom “Poredbom sa špiljom”. Kroz spoj filozofije, umjetnosti i multimedije posjetitelji su imali priliku zastati i propitati jedno od temeljnih pitanja ljudskog iskustva, što zapravo znači biti slobodan.