Bivši član boy benda One Direction, Zayn Malik (28), danas je pjevač s uspješnom solo karijerom, a u pop svijetu posljednjih je godina jedno od najpopularnijih imena. Nedavno mu je izašao i treći studijski album 'Nobody Is Listening', no žiri nije bio osobito impresioniran.

Prema stručnom mišljenju Akademije nije zaslužio biti nominiran za prestižnu glazbenu nagradu Grammy, a britanski glazbenik nakon toga je bijes iskalio na svom Twitteru.

- Ma je*eš Grammyje i sve koji su na bilo koji način povezani s njima! Ondje vrijede isključivo mito i korupcija! Ako se ne rukujete s 'pravim' ljudima i ne pošaljete im darove, nećete ni dobiti nominaciju - napisao je razočarani pjevač.

Više uspjeha na Grammyjima nije imao ni s prva dva albuma, a s obzirom na to da je u karijeri već osvojio nagrade American Music, Billboard Music, BMI i MTV, Zayn smatra da se posebno zamjerio Grammyjima. Na istu organizaciju nedavno se obrušio i kanadski pjevač te producent The Weeknd (31). I on je ostao bez nominacija, iako je njegov album 'After Hours' postigao ogroman uspjeh, a on sam je nastupio na Super Bowlu.

- Već sam osvojio tri Grammyja, mene osobno više nije niti briga. Nisam umišljen, nisam bahat, ali ljudi u glazbenoj industriji moraju biti transparentni, duguju to i meni i mojim obožavateljima - izjavio je tada The Weeknd, a vjerojatno najdalje u kritikama Grammyja otišao je Kanye West (43) koji se po osvojenom kipiću svojedobno pomokrio i sve snimio.