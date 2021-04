Noć dodjele Oscara je prošla, a film 'Quo vadis, Aida?' nije osvojio Oscara.

Unatoč gubitku te prestižne filmske nagrade, Jasmila Žbanić se javila svojim pratiteljima na društvenim mrežama objavom u kojoj čestita pobjedniku u svojoj kategoriji.

- Čestitke Thomasu Vinterbergu na osvajanju Oscara za najbolji internacionalni film. Velika je čast biti nominirana s velikim redateljima - napisala je uz objavljenu fotografiju s redateljem.

Iako je ranije redateljica dala intervjue Hollywood Reporteru i The Playlistu, a Foreign Policy je film usporedio sa Spielbergovim klasikom 'Schindlerova lista', ipak nije osvojila prestižnu nagradu.

- BiH je veoma mala zemlja koja se i nakon rata bori s teškom situacijom jer su određene stvari pogrešno napravljene. Ne napredujemo, mnogo je političkih borbi, nacionalizma. Tu je i to političko pitanje u kojem Srbi poriču sve ono što se u Bosni događalo tijekom rata. Dakle, tu je i dalje mnogo negativne energije koja na neki način i pozitivne priče poput uspjeha ovog filma zasjeni u jednom trenutku. A bilo je zaista teško sve realizirati i tehnički i financijski. Ovaj film ostvarenje je cijele naše države s obzirom na to da su njeni građani veoma uzbuđeni zbog same činjenice da je otvoren put za osvajanje Oscara - izjavila je Jasmila za The Playlist prije dva mjeseca.

'Quo Vadis, Aida? je prvi film o genocidu u Srebrenici. U filmu glume Jasna Đuričić, Izudin Bajrović, Boris Ler, Dino Bajrović, Emir Hadžihafizbegović, Boris Isaković, Raymond Thiry, Johan Heldenbergh i drugi.