Xueli Abbing (16) su roditelji kao dijete ostavili ispred sirotišta u Kini jer je zbog albinizma izgledala drugačije. Međutim, kao trogodišnjakinju ju je posvojila ju je nizozemska obitelj Abbing, a njezin jedinstveni izgled odveo ju je u manekenske vode sa samo 11 godina.

Naime, u Xuelinoj rodnoj Kini albinizam se smatra prokletstvom.

- Kad sam se rodila, kineske vlasti donijele su zakon o jednom djetetu po obitelji. Ako je to dijete imalo albinizam, baš ste imali nesreću. Neka djeca poput mene su ostavljena, druga su bačena iza ključa, a onoj koju su pustili u školu bojali su kosu u crno - ispričala je Xueli za BBC.

Albinizam je nasljedni poremećaj stvaranja melanina koji uzrokuje difuznu hipopigmentaciju kože, kose i očiju. Može uključivati ​​razne komplikacije na koži i dovesti do problema s vidom. Tako Xueli ima samo osam do deset posto vida, pa su joj oči izuzetno osjetljive na jako svjetlo. Budući da ne može izravno gledati u svjetlost, na većini fotografija ima zatvorene oči.

- Jednom sam u Nizozemskoj bila u supermarketu i čovjek me pitao zašto nosim sunčane naočale. Zatim je pitao moju mamu zašto boji djetetu kosu u bijelo - rekla je Xueli za časopis Keisei. U Nizozemskoj je imala bolji tretman nego u Kini, no ipak se često osjećala izostavljenom.

- Sjećam se da smo na tjelesnom birali timove i ostala sam zadnja sjediti na klupi. Osjećala se beskorisno. Ironično je to što sam imala plavi pojas u džudu i trenirala sam za paraolimpijske igre, ali pomislila sam - imali smisla praviti se važnom? - ispričala je.

Abbing je kasnije postala model koji podiže svijest o albinizmu, a surađivala je s najvećim svjetskim fotografima i brendovima u modnoj industriji. Također, pojavila se i u kultnom časopisu Vogue.

- U svijetu modelinga, izgledati drugačije je blagoslov, a ne prokletstvo. Još uvijek postoje modeli koji su visoki i mršavi, ali sada se ljudi s invaliditetom ili razlikama sve više pojavljuju u medijima i to je sjajno i to bi trebalo biti normalno - rekla je.

Trenutno radi za agenciju 'Zebedee Management' koja se fokusira na osobe s invaliditetom i različitostima. Pokušavaju promijeniti modnu, reklamnu i medijsku industriju tako da njihove kampanje budu jednako raznolike kao i društvo.

- Ljudi me pitaju kako je biti u popularnom časopisu poput Voguea, no ja ne želim glamurizirati stereotipe. Ljude s albinizmom fotografi često prikazuju kao anđele, no ja hoću da me ljudi vide kao ono što jesam. Trebaju znati da smo i mi ljudi kao i svi ostali - zaključila je.