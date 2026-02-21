Zbog filmskog klasika ljutili su se na njega, a karijeru mu je obilježio negativac Snape

Rođen 21. veljače 1946. u Londonu, Alan Rickman je odrastao uz troje braće i sestara, a rano djetinjstvo obilježila je obiteljska tragedija – otac mu je preminuo od raka pluća kada je glumac imao samo osam godina. Unatoč teškom početku, već kao dječak pokazivao je snažnu sklonost umjetnosti.

Zahvaljujući stipendiji upisao je prestižnu školu Latymer Upper School, gdje je prvi put zakoračio na kazališne daske. Iako je kasnije studirao grafički dizajn i s prijateljima pokrenuo vlastitu tvrtku, gluma je bila njegova sudbina.

- Znao sam da ću biti glumac još od sedme godine - priznao je u jednom intervjuu, dodajući kako je prije toga morao iskušati i druge puteve. S 26 godina odlučio je napraviti ključni korak i upisati dramsku akademiju.

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Kazališnu reputaciju gradio je u prestižnom Royal Shakespeare Company, gdje je 1978. sudjelovao u predstavama poput „The Tempest“ i „Love’s Labour’s Lost“. No iskustvo ga nije oduševilo.

- To je tvornica. Glumci padaju poput muha, premoreni od posla - rekao je bez zadrške. Nakon toga okreće se televiziji i BBC-ju početkom 80-ih, a pravi preokret događa se 1985. predstavom „Les Liaisons Dangereuses“, koja mu donosi nominaciju za nagradu Tony.

Hollywood ga je upoznao kao hladnokrvnog terorista Hansa Grubera u akcijskom hitu "Umri muški", gdje je glumio uz Brucea Willisa. Rickman je kasnije duhovito komentirao da je ulogu dobio jer je bio – jeftin.

Tijekom 90-ih često je tumačio negativce, ali i pokazivao širinu. Za naslovnu ulogu u filmu „Rasputin: Dark Servant of Destiny“ osvojio je Zlatni globus i Emmy, dok je uz Emmu Thompson zaigrao u adaptaciji romana „Razum i osjećaji“.

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Pravi globalni fenomen postaje početkom 2000-ih kao profesor Severus Snape u serijalu filmova o Harryju Potteru. Autorica J. K. Rowling upravo je njega željela za tu ulogu, a Rickman je, kako bi Snapea utjelovio što autentičnije, dobio povjerljive informacije o liku koje nitko drugi nije znao. Snapea je igrao u svih osam nastavaka, postavši jedan od najomiljenijih likova serijala, unatoč tome što je bio negativac.

Publiku je osvojio i u romantičnoj komediji "Zapravo ljubav", gdje je njegov lik slomio srce filmskoj supruzi i izazvao burne reakcije gledatelja diljem svijeta. Film je s godinama prerastao u blagdanski klasik.

U kasnijoj fazi karijere eksperimentirao je s različitim ulogama – od Ronalda Reagana u filmu „The Butler“ do Karla Hoffmeistera u „A Promise“, a utjelovio je i Hillyja Kristala, vlasnika legendarnog njujorškog kluba CBGB.

Foto: Donna Ward

No iza reflektora skrivala se i jedna velika, tiha ljubavna priča. Rickman je s 19 godina upoznao Rimu Horton. Zajedno su proveli čak 47 godina prije nego što su se potajno vjenčali, a vijest o braku potvrdio je 2012. godine. Ceremonija je bila intimna – bez gostiju, bez pompe, samo njih dvoje.

- Prešli smo most za Brooklyn i otišli na ručak - otkrio je tada.

Alan Rickman otišao je tiho, ali je iza sebe ostavio golemo nasljeđe – glas, pogled i karizmu koje filmska publika neće zaboraviti.