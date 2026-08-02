Zbog glazbe napustila fakultet i nije požalila, karijeru je počela na ilegalnim rave zabavama

Britanska pjevačica i kantautorica Charlotte Aitchison, svijetu poznatija kao Charli XCX, slavi svoj 34. rođendan. U karijeri dugoj gotovo dva desetljeća etablirala se kao jedna od najinovativnijih umjetnica svoje generacije, neprestano pomičući granice pop glazbe. Njezin put, obilježen hrabrim eksperimentima, priča je o transformaciji od internetske senzacije do globalne kulturne sile.

Svoj glazbeni put započela je vrlo rano. Sa 14 godina, uzela je pozajmicu od roditelja kako bi snimila prvi album, a pjesme je počela objavljivati na Myspaceu. To ju je dovelo do nastupa na ilegalnim rave zabavama u Londonu, gdje je nastupala pod svojim nadimkom s MSN Messengera, Charli XCX. Iako se kasnije odrekla svoje rane glazbe, to je iskustvo oblikovalo njezin neustrašivi pristup. S 18 godina preselila se u London na studij likovne umjetnosti, no napustila je fakultet u drugoj godini kako bi se posvetila glazbi, potpisavši 2010. ugovor s Asylum Records.

Proboj na vrhove svjetskih ljestvica

Pravi proboj na scenu dogodio se 2012. kada je švedski duo Icona Pop objavio pjesmu "I Love It", koju je Charli napisala i na kojoj gostuje. Pjesma je postala globalni hit, osvojivši prvo mjesto na britanskoj ljestvici. Njezin debitantski album, "True Romance" (2013.), dobio je pohvale kritike, no ključna godina bila je 2014. Tada je gostovala na megahitu "Fancy" Iggy Azalee i istovremeno osvojila svijet vlastitim singlom "Boom Clap". Taj joj je uspjeh donio prvi solo singl u top deset u SAD-u, a sve je zaokružila drugim, punk-pop albumom Sucker, koji je iznjedrio hit "Break the Rules".

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Nakon etabliranja u mainstreamu, Charli XCX napravila je radikalan zaokret. Počela je surađivati s producentima iz avangardnog britanskog kolektiva PC Music, ponajviše s A. G. Cookom i pokojnom Sophie, ulazeći u zvuk koji će kasnije biti definiran kao hyperpop. EP "Vroom Vroom" iz 2016. bio je šok za mnoge svojom abrazivnom produkcijom, podijelivši kritiku, ali i privukavši novu, posvećenu bazu fanova. Svoju kreativnu slobodu nastavila je istraživati na mixtapeovima Number 1 Angel i Pop 2 (2017.), koji se danas smatraju kultnim klasicima i projektima koji su presudno utjecali na zvuk modernog popa.

"Brat Summer" i status kulturne ikone

Njezini kasniji albumi nastavili su spajati eksperiment s pop senzibilitetom. "Charli" (2019.) donio je hit "1999", dok je "How I'm Feeling Now" (2020.) nastao u samo šest tjedana tijekom lockdowna. Komercijalni vrhunac dosegnula je albumom "Crash" (2022.), svojim prvim brojem jedan u Velikoj Britaniji. Ipak, ništa je nije pripremilo za fenomen albuma "Brat" (2024.). S prepoznatljivom limeta-zelenom naslovnicom i sirovim zvukom, album je postigao univerzalno priznanje kritike i postao njezin drugi broj jedan album. Pokrenuo je globalni fenomen "Brat Summer", a remix pjesme "Guess" s Billie Eilish donio joj je drugi broj jedan singl u karijeri.

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Ponos na nasljeđe i ljubavni život

Izvan pozornice, Charlotte Aitchison često je govorila o svom identitetu. Rođena je u Cambridgeu; otac joj je škotskog podrijetla, a majka Indijka rođena u Ugandi. Charli je ponosno isticala svoje nasljeđe, posebno nakon suočavanja s rasističkim komentarima, opisujući kako se odrastajući osjećala kao da ne pripada ni u jedan svijet.

Njezin privatni život posljednjih godina obilježila je veza s Georgeom Danielom, bubnjarom i producentom benda The 1975. Par se upoznao 2021. tijekom glazbene suradnje, a zaručili su se u studenom 2023. Pjevačica često ističe kako joj je suprug velika podrška i prva osoba koja ju je u potpunosti razumjela.

*uz korištenje AI-ja