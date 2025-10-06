Obavijesti

ACTUALLY ROMANTIC

Taylor Swift je u novoj pjesmi prozvala kolegicu? 'Čula sam da me nazivaš dosadnom Barbie...'

Taylor Swift je u novoj pjesmi prozvala kolegicu? 'Čula sam da me nazivaš dosadnom Barbie...'
Foto: Instagram

Slušajući njen najnoviji album, fanovi Taylor Swift zamijetili su zanimljive stihove jedne pjesme te ih protumačili kao odgovor na pjesmu britanske pjevačice Charli XCX

Nakon što je prije nekoliko dana izašao njen novi album 'The Life of a Showgirl', obožavatelji Taylor Swift u jednoj su pjesmi primijetili nešto neobično. Pjesmu 'Actually Romantic', sa spomenutog albuma, fanovi su protumačili kao odgovor američke pjevačice na pjesmu 'Sympathy is a Knife' koju je 2024. godine objavila Charli XCX na svom albumu 'Brat'. Unatoč tome što su nekada zajedno nastupale, izgleda da je odnos između ove dvije pjevačice jako zahladio.

Iako je britanska pjevačica za svoju pjesmu tvrdila da govori o njenim nesigurnostima, neki obožavatelji sumnjaju kako se 'Sympathy is a Knife' zapravo odnosi na vezu Taylor Swift i Mattyja Healyja, glavnog vokala benda 'The 1975'. Charli XCX čiji je suprug Healyjev kolega, bubnjar George Daniel, pjeva: 'Ne želim je vidjeti u 'backstageu' na koncertu svog dečka / Prstiju prekriženih iza leđa, nadam se da će prekinuti vrlo brzo'.

Foto: You Tube

Taylor Swift za svoju je pjesmu 'Actually Romantic' rekla kako zapravo govori o kontradiktornoj ljubavi, odnosno kada se osoba ponaša kao da te mrzi, ali vrijeme provodi misleći na tebe. Iako se stihovi pjesme slažu s njenim riječima, mnogi obožavatelji ipak smatraju kako se u njima američka pjevačica obraća britanskoj pjevajući: 'Čula sam kako me nazivaš dosadnom Barbie, kada te droga učinila hrabrom / Dala si '5' mom bivšem i onda mu rekla da ti je drago što me 'ghostao' / Napisala si mi pjesmu u kojoj kažeš da ti je muka od mog lica'.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Pjesma se nastavlja stihovima: 'Zapravo je slatko / koliko si vremena potrošila na mene / Zaista je lud / trud koji si uložila / Zapravo je romantično / moram ti priznati / Ni jedan me muškarac nije volio kao ti'.

Nakon izlaska novog albuma, fanovi Taylor Swift pozornim su slušanjem otkrili kako većina pjesama s njega ima neko skriveno značenje.

