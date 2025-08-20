Zbog jednog poteza svi gledali u stopala lijepe glumice na SFF-u

Bosanskohercegovačka glumica Mona Muratović pojavila se u elegantnoj bordo haljini u utorak na crvenom tepihu u Sarajevu. No, pozornost tijekom petog dana Sarajevo Film Festivala nije privukla samo atraktivnom haljinom i izgledom, već i jednom neobičnom odlukom. Naime, bila je bosa!

Filmske zvijezde prošetale prvim crvenim tepihom petog dana 31. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Zašto se lijepa glumica odlučila prošetati bez obuće po crvenom tepihu, nije poznato. Uz nju je bio je njezin suprug, voditelj Danko Delibašić, koji se za ovu prigodu odlučio za sivo odijelo. I cipele.

Mona i Danko slove za jedan od najskladnijih parova na sceni BiH. Imaju kćer Liviju i sina Viga, dok Mona iz prvog braka ima i sina Akina.

- Danko i ja nismo uvijek idealni, ali nastojimo biti jedno drugome idealni partneri. Brižni i posvećeni. Livia je mali Danko, a Akin i Danko su nevjerojatni i govore nekim jezikom koji ne razumijem, a koji uključuje riječi tipa faul, transfer, hat trick i mnogo puta Cristiano Ronaldo - ispričala je ranije Muratović za Klix.ba.