Izazovno izdanje na crvenom tepihu: Lijepa glumica pred kamere došla bez grudnjaka

Alisa Čajić, poznata bosanskohercegovačka glumica, privukla je pozornost četvrte večeri Sarajevo Film Festivala na crvenom tepihu. Za tu prigodu odabrala je jarko narančasti komplet sakoa i hlača.

Filmske zvijezde prošetale drugim crvenim tepihom četvrtog dana 31. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Hlače visokog struka uparila je s istobojnim sakoom koji je ostavila otkopčan te ga je nosila bez grudnjaka. Kombinaciju je upotpunila zlatnim nakitom i žutim platfornim cipelama. Nosila narančastu torbicu, a sve je upotpunila njezinim prepoznatljivim tušem za oči.

Crvenim tepihom Sarajevo Film Festivala prošetala su mnoga poznata lica, a glumica je svojim stilskim odabirom i eksperimentiranjem bojama pridobila pozornost publike.