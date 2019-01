'Zbog mene su muški hodali po krovovima i zaustavljali avione'

Izazovne obline, oskudna obleka, prodoran pogled... Danas je takav kadar učestala pojava na profilima društvenih mreža anonimaca koji, sve češće i agresivnije, izgledom pokušavaju zaraditi koji ‘lajk’ više. Društveni trendovi tjeraju mnoge na to da žele postati zapaženi na račun izgleda ne bi li si olakšali ostvarivanje nekog, uglavnom, poslovnog cilja ili ambicije. No što kad seksepil obilježi ili definira nečiji životni stil? Koja je cijena ljepote i seksepila? Kako se pjevačice, glumice i voditeljice nose sa statusom seks-simbola i što im on uopće donosi? Teret ili slavu? Bolju poslovnu priliku ili društvenu kritiku?

U serijalu 24sata ‘Biti seks-simbol’ ljepotice koje su obilježile protekle dekade u svojim ekskluzivnim ispovijestima govore o svojim životima. U 4. nastavku Suzana Mančić priča o popularnosti i ljubavi...

Iako već desetljećima ne izvlači kuglice lota, Suzanu Mančić (62) i danas pamte kao najljepšu loto djevojku. Godinama je ljudima nosila bogatstvo izvlačeći kuglice s njihovim brojevima. Izvukla je barem 1000 glavnih zgoditaka jer, kaže, nije baš svakog utorka bila izvučena sedmica. Dodaje da nije dobar matematičar pa ne može izračunati koliko je milijuna podijelila, ali u četiri godine, koliko je vodila Loto, nakupilo se dobitaka. I sama je uplaćivala listiće. Strastveno je igrala Loto i Bingo, no imala je tek nekoliko manjih dobitaka. No loto je shvaćala kao zabavu, a sve je nade uvijek polagala u svoj rad.

Foto: Privatna arhiva

Kuglice su vam donijele status ikone bivše Jugoslavije. Gostovali ste po cijeloj zemlji, dnevno imali dvije, tri naslovnice. Kakva su sjećanja na to vrijeme?

Draga, mislite 200, 300 naslovnica, bilo ih je 300 u jednom danu, Beograd, Zagreb, Sarajevo… Eto što znači popularnost na velikom tržištu.

Koliko vam je titula najljepše loto djevojke promijenila život?

Loto me je izbacio u orbitu, iako sam i prije toga imala karijeru, ali ovo je premašilo sva moja očekivanja. Promijenilo mi je život, naravno, više nisam mogla proći ulicom nezapažena, imala sam strpljenja za obožavatelje, dijelila autograme odgovarala na pisma. To je bilo vrijeme prije mobitela.

Je li vas smetalo što niste mogli proći ulicom a da prstom na pokazuju u vas, što niste mogli popiti kavu a da sa susjednih stolova ne ukazuju na vas? Je li vam to bio pritisak?

A današnji teror mobitela?! Snimaju vas u prolazu, na ulici.. e, to mi smeta. Druga stvar je biti uočen i prepoznatljiv, to je dio mog posla i na to sam navikla.

Foto: Privatna arhiva

Kako je uopće došlo do toga da uđete u svijet javnih, poznatih ljudi?

Ne znam ni sama. Oduvijek sam bila štreberica, najbolja učenica, i očekivalo se da postanem ugledna pravnica. Ali, slučaj je htio da sam upoznala momka s gitarom. Tako sam počela pjevati, uz studij prava, i scena me je povukla. Stvari su se događale same od sebe. Sva su se vrata sama otvarala, festivali, ploče, nastupi, televizija… naslovnice. I tako do danas. Od mene nikakva pravnica, iako sam završila fakultet.

Jesu li vas roditelji odgovarali, govorili 'što će ti to, bavi se pametnijim poslom'?

Naravno da su me odgovarali, ali mi nisu branili, sve dok sam uredno davala ispite. Znate ono 'Tko od pjevanja može živjeti, gledaj si državnu službu', a ja sam cijeli život freelancerica.

Foto: Privatna arhiva

Kad ste se proslavili, tko je od obitelji bio najponosniji? Tko je rekao 'To je moja kći'?

Moji su roditelji sve to gledali s nevjericom, ali poslije nekog vremena moj otac Aleksandar, novinar i urednik Politike, rekao je 'Do nedavno si ti bila poznata kao Mančićeva kći, a sad mene predstavljaju kao tatu Suzane Mančić'.

Kakvo ste dijete bili?

Tiha, povučena, boležljiva djevojčica, smotano dijete koje nađeš tamo gdje ga i ostaviš. Još pamtim prvi dan škole, igre gumi-gumi, s ljubavlju se sjećam učiteljice. Pamtim i registraciju obiteljskog fiće, crno-bijeli tv program i emisiju 'Laku noć, deco' poslije koje sam išla na spavanje. Još se sjećam i kad sam od mame dobila po guzi jer sam u igri ošišala mlađu rođakinju i zaključala je u ormar da roditelji ne primijete tu katastrofu.

Kad ste upoznali prvu istinsku zvijezdu?

Još 1963. kad me je majka kao prvašića odvela na koncert Đorđa Marjanovića. Tada neprikosnovena zvijezda, imao je kao ugljen crnu kosu, bijelo odijelo i cipele. Pjevao je 'Milord, život je lijep milord', a ja sam njegov nastup doživjela kao čaroliju glazbe i pokreta. Onako mala sam se popela na pozornicu i darovala mu ružu. Mnogo godina kasnije bila sam ošamućena jer, on je na jednoj turneji po Jugoslaviji bio glavna zvijezda, a ja sam nastupala s njim.

Foto: Instagram/orijent

Iza vas je i pjevačka karijera koju ste započeli 1976., nakon nje zablistali ste i kao voditeljica zabavnih emisija. Sudjelovali ste i u putujućoj humorističko-erotskoj kazališnoj predstavi 'Sekplozija'. Snimili ste i nekoliko filmova. Je li zbog toliko posla ikad ispaštao privatni život?

Snimila sam desetak nosača zvuka, od kojih je samo jedan CD, nekoliko tada popularnih filmskih komedija 'Žikina dinastija' i 'Ćao inspektore'. 'Seksplozija' je bio kabare, koji se nije baš proslavio, ali je malo uzburkao javnost. Nastupala sam skoro na svim kontinentima, snimila stotine sati televizijskog programa… A ipak sam imala privatni život, momke, prijatelje i prijateljice s kojim sam bliska i danas.

Je li vam se ikad javio dobitnik nekog većeg iznosa? Poželio vas darivati?

Sad me sretnu i kažu 'Znate da ste mi donijeli sreću 1986 i kupio sam kuću, ili auto'. Slatko se nasmijem, lijepo je nekom donijeti sreću.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Jeste li primijetili da su vam druge djevojke bile zavidne? Jeste li osjetili podmetanja?

Bilo je svega, malo zaboli, ali i to je neka životna škola.

Kakva su bila vaša očekivanja od ulaska u taj svijet i što se od svega ostvarilo?

Ostvarilo se mnogo više od očekivanog. Htjela sam dobru zabavu, bila sam znatiželjna, željela sam ispitati svoje mogućnosti i talente, bila sam vrijedna, ništa mi nije bilo teško, i sve mi se pozlatilo.

Jeste li se i u jednom trenutku pokajali, pomislili 'da mi je malo mira'?

Ne, iskreno, meni je popularnost godila, ali srećom, nije mi udarala u glavu.

Koje su, konkretno, pozitivne a koje negativne strane takve eksponiranosti? Što vam se svidjelo a što zamjerilo?

Lijepo je kada ljudi prepoznaju ne samo lik, već i djelo. Razmjenjujete neku energiju. Publika vam se veseli. S druge strane, nemate privatnost. To je cijena slave.

Je li bilo puno trenutaka kad ste bili nesretni, plakali?

Ne, rijetko sam plakala, od umora, ili zbog nepravde. Ali čovjek mora biti jak. Možeš pasti, ali moraš ustati i nastaviti dalje. Život je neprestana borba.

Pretpostavljam da su vam muškarci nudili brda i doline. Što pamtite? Koju ponudu?

Sama sebi sam mogla priuštiti dosta toga pa nisam padala na brda i doline. Privlačili su me muškarci koji imaju pamet, karakter, lijep osmjeh i smisao za humor. Dopadanje je vječna intriga, teško je objasniti zašto ti se netko sviđa. Pogled, osmijeh, kretnja… Recept za sviđanje ne postoji. Uvijek sam voljela visoke i plavokose, a u život su mi ulazili pretežno crnokosi.

Foto: playboy

Kakva udvaranja su vam bila izuzetno mrska, a kakva simpatična?

Mrski su mi prepotentni, neotesani, uobraženi…. Da ne nabrajam dalje.

Što su sve muškarci radili da dođu do vas?

Hodali su po krovovima, spavali u liftu, pisali pjesme, slali bukete cvijeća u nevjerojatnim količinama, zaustavljali su avione s uzletišta… Lijepo je sjetiti se svega.

Često kažete da se niste smatrali ljepoticom nego tek običnom djevojkom. Kad pogledate danas te naslovnice još mislite da niste bili lijepi?

Joooj, bila sam stvarno lijepa, ali neki vrag mi nije dao mira i samo sam sebi nalazila mane. Nije to loše, samopouzdanje se stječe postepeno i nije dobro biti svjestan svoje ljepote i oslanjati se previše na vanjski izgled.

Foto: Instagram/orijent

Neki tvrde da ste bili službena miss Jugoslavije, a drugi da se nikad niste ni prijavili. Što je istina?

Nikad se nisam vidjela kao ljepoticu. Ne bih se usudila prijaviti za natjecanje za Miss, iako su mnogi, istina, i danas uvjereni da sam bila službena Miss Jugoslavije. Greška. Uvijek sam se trudila učiti od boljih od sebe, ne odustajati i ne posustajati. Ljepota je uvijek dobro došla ali bez velikog rada i discipline, nema rezultata. Bila sam svjesna nekog svog magnetizma, imala sam, a imam i sada nešto za čime muškarci žude, čemu ne mogu odoljeti.

Mirna Berend jednom je rekla da nitko nije tako usamljen kao javno eksponirane žene. Da im svi prilaze zato što su poznate, a nitko zapravo iskreno, radi njih samih. Slažete li se s time? Jeste li se ikad osjećali usamljeno?

Kada si na vrhu, sam si, to je činjenica. Ali ja volim život, ljude, svoju obitelj i prijatelje. Nikad nisam sama.

Kakav je osjećaj spoznaja da ste svojom osobnosti, ljepotom obilježili jednu epohu?

Lijepo je, naravno. Ali s nekim generacijama će nestati i mit o nečijoj ljepoti. Voljela bih da poslije mene ostane nešto opipljivo, stvarno i zato sam počela pisati. Za sada, dvije knjige 'Neukrotivo srce' i 'Kao da sam sanjala'.

Sve ima svoju cijenu, pa i slava. Kad danas pogledate unazad, što biste rekli, koja je vaša cijena slave?

Sve ima svoju cijenu, pa i sam život, koji pred čovjeka postavlja zadatke, prepreke, iskušenja, pobjede i poraze. Suze i smijeh. Tu cijenu treba platiti jer vrijedi živjeti.

Kad bi se vrijeme moglo vratiti, biste li nešto promijenili?

Možda, ali taj luksuz nemamo. Sa svoje 62 godine naučila sam da volim svoje vrline i mane, volim svoj život, i ni za čime ne žalim. Sve je tako moralo biti.

Foto: Instagram/orijent

