Jedna djevojčica mi je prišla i dala mi pismo što želi dobiti za Božić, govori nam zagrebačka vozačica tramvaja Iva Ćavarović (26), nekad Pandžić, koja je "uskočila" u kostim Tete Mraz. Spremna je voziti prepoznatljivi Veseli božićni tramvaj. Tijekom Adventa na zagrebačkim ulicama bit će ih čak dva, jedan iz 1924. godine i suvremeni niskopodni tramvaj NT 2300, koji vozi Iva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:43 Zbog nje svi žele u tramvaj! Iva za 24sata: 'Volim biti Teta Mraz' | Video: 24sata/Video

U prometu su od nedjelje, 1. prosinca, do utorka, 7. siječnja. Prvi dan protekao je dobro i veselo.

Zagreb: ZET-ovi tramvaji okićeni u božićnom duhu voze po centru grada | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Jako je zanimljivo, tramvaj je jako lijepo ukrašen i posebna je atrakcija ljudima. Ljudi se odmah fotografiraju, mališane u vožnji od 30 minuta zabavljaju animatori, dobiju i slatkiše - priča nam Iva i dodaje kako komplimenti ne izostaju na njezin kostim, koji, otkriva nam, je topao i udoban.

Jedna karta za vožnju Veselim tramvajem iznosi 5 eura, a tramvaji će voziti svakih 15 minuta, i to od ponedjeljka do četvrtka od 16 do 19 sati, petkom od 12 do 16 sati, a subotom i nedjeljom od 10 do 16 sati.

- Tramvaji će polaziti s ugla Praške ulice i Trga bana Josipa Jelačića, gdje će biti i kućica za prodaju karata, a vozit će trasom od Trga bana Josipa Jelačića, Ilicom do Ulice Republike Austrije, Jukićevom i Mihanovićevom preko Zrinjevca natrag do polazne stanice - objašnjava nam Iva.

Zagreb: ZET-ovi tramvaji okićeni u božićnom duhu voze po centru grada | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dodaje kako za one najmlađe zabavnog programa neće manjkati. Dočekat će ih Djed Mraz, vile i vilenjaci, a tijekom vožnje imat će priliku uživati u igrokazu.

Vozačica Iva je ljubav prema vožnji u javnom prijevozu, kako je ranije govorila, gajila odmalena.

- Volim ovaj posao jer sam opuštena, iako imam puno stresnih situacija i svaki dan mi se nešto dogodi. Mi vozači imamo veliku odgovornost prema drugim sudionicima u prometu, svaki dan nam se događaju situacije gdje moramo brzo odreagirati kako bismo izbjegli sudar - ispričala nam je ranije.

Zagreb: ZET-ovi tramvaji okićeni u božićnom duhu voze po centru grada | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Početkom 2023. godine postala je hit na društvenim mrežama kad su je Zagrepčani zamijetili u vozačkoj fotelji ZET-ova tramvaja. O atraktivnoj vozačici iz Zagreba raspisali su se tad i regionalni mediji. Vozila je na svim linijama koje kreću iz spremišta Ljubljanica, odnosno od 2 do 9, 11, 17, a ljudi, kako je rekla, reagiraju pozitivno kad je vide.

Zagreb: ZET-ovi tramvaji okićeni u božićnom duhu voze po centru grada | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ove godine Iva je za utakmicu između Hrvatske i Albanije ukrasila tramvaj kockicama, a nosila je dres s brojem 10, koji inače u reprezentaciji nosi Luka Modrić.