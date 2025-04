Irma iz 'Braka na prvu': Par mjeseci sam se drogirala svaki dan, to mi je bilo poput lijeka'

Avanturistica sam oduvijek. Rijetki izlet u drugo stanje prerastao je u ovisnost negdje kad sam počela koristiti drogu kao lijek i pomoć, no svega nekoliko mjeseci sam bila u ružnom periodu svakodnevnog drogiranja, priznala je Irma, kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', za RTL.hr.

Irma je o svojoj mračnoj prošlosti pisala reality suprugu Marku, a sad je, s odmakom, ispričala kako je uspjela pobijediti ovisnost i vratiti se na pravi put.

- S obzirom na to da u eksperimentu trebamo graditi odnos s drugim čovjekom, i tretiram to kao stvaran život, znala sam da Marku moram reći da u meni postoji težina. Druga strana te medalje je ta lakoća koju osjećam danas. Željela sam podijeliti da je druga strana divna i da svatko može radom, kroz malo drvlja i kamenja doći do mira - ispričala je.

Foto: RTL

Pogled u ogledalo sve je promijenio.

- Odjednom, pred jutro, kad sam se pogledala u ogledalo nakon pada s bicikla kraj busa na putu do doma, shvatila sam da to brzo postaje opasno i koliko sam zapravo glupa posljednje mjesece. Sljedeći dan sam priznala drugoj osobi da imam problem (rasplakala sam se kod doktorice kad sam to izrekla) i nazvala centar za rehabilitaciju. Sama sam si otvarala vrata, no dobri ljudi su me držali za ruku dok sam kroz njih prolazila - prisjetila se Irma.

A kako danas gleda na to razdoblje?

- Malo sam si smiješna sa svojim izlikama. Kao da gledam dijete. Na rehabilitaciji sam prvi tjedan spavala konstantno i sjedila u istom stolcu. Najradije bih to dijete zagrlila. Ponosim se sobom jer me vjera u dobro, unatoč crnim mislima, vodila kroz taj najteži period života - zaključila je kandidatkinja 'Braka na prvu'.

Foto: RTL