ABBA-ina priča naprosto nije bila završena odlukom o prekidu 1982. Jer, najkraće rečeno, “glad“ za ABBA-om je i dalje postojala.

Početkom devedesetih Erasure su recimo snimili EP “Abba-esque“ s obradama četiri njihova hita (“Lay All Your Love On Me“, „“S.O.S.“, “Take a Chance On Me“, “Voulez Vous“) a za njim i remiksane verzije koje su harale plesnim podijima, cover - band duhovitog imena Bjorn Again (jedan od mnogih) je izvođenjem hitova s “Arrivala“, “The Albuma“ ili “Su-per Troupera“ i “Voulez-Vous“ potaknuo novu prodaju izvornika u Australiji.