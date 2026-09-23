Zbog ogromne potražnje, Oasis dodaje nove datume turneji

Ulaznice za nadolazeću turneju Oasisa još nisu ni puštene u prodaju, a bend već dodaje nove koncerte zbog ogromne potražnje.

Liam i Noel Gallagher prošlog su tjedna potvrdili da, nakon velikog uspjeha povratničke turneje prošle godine, ponovno kreću na turneju sljedeće godine. Na rasporedu je, među ostalim, čak 11 koncerata na stadionu njihova voljenog Manchester Cityja, kao i veliki povratak u Knebworth.U srijedu ujutro objavljeno je da će turneja 'Live ’27' zbog 'nevjerojatnog interesa' biti proširena za još četiri koncerta.

Oasis će tako održati još dva koncerta u Knebworthu, 25. i 26. rujna iduće godine, čime se njihov broj nastupa na toj lokaciji povećava na šest. Dodani su i novi koncerti u Münchenu, 6. srpnja, te Rimu, 26. srpnja. Time se broj koncerata na turneji povećao s prvotno najavljenih 38 na 42 nastupa. Istodobno je došlo do promjene rasporeda u Parizu. Koncert koji se trebao održati 24. srpnja pomaknut je na 20. srpnja zbog građevinskih radova u blizini stadiona. Drugi pariški koncert ostaje 23. srpnja, javlja Huffington Post.

Oasis u sklopu turneje dolazi i u Glasgow, München, Barcelonu, Amsterdam, Rim, Boston, Las Vegas i Slane.

Na žalost onih koji se još nisu prijavili, registracija za kupnju ulaznica je zatvorena. Oni koji su se na vrijeme registrirali, a budu odabrani, dobit će informacije o tome kako mogu pristupiti kupnji ulaznica. Prema službenoj stranici Oasisa, jedinstveni kodovi i detalji kupnje šalju se registriranim obožavateljima između 24. i 27. rujna.



