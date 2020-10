\u00a0No roditelji na cijeli slu\u010daj gledaju druga\u010dije.\u00a0

<p>Srpska općina Mladenovac organizirala je druženje javnih osoba s djecom, a prva na red došla je jedna od najpoznatijih TikTokerica <strong>Sara Damnjanović </strong>(22), prenose srpski mediji. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p>Prvo su najavili kako će druženje biti ispred jedne osnovne škole, ali nakon negodovanja pojedinih roditelja i profesora, okupljanje je premješteno na glavni trg. </p><p>Naime, profesori i roditelji smatraju kako je ovakav događaj neprimjeren s obzirom na to da zvijezde 'Tik Toka' nisu najbolji uzor djeci. </p><p>I dok su se roditelji protivili okupljanju, Sara je napravila pravu pomutnju na trgu. Učenici su vrištali, skakali i na sve načine se borili kako bi se fotografirali s Tik Tok zvijezdom. </p><p>- Okupili smo se na ovom mjestu zbog sporta. To je ono zbog čega sam pozvana. Biti influencer nije moje glavno zanimanje. Milijuni ljudi me prate jer imam rezultate i slobodno mogu reći da sam jedna od najuspješnijih osoba na ovim prostorima - rekla je Sara i dodala: </p><p>- Oni su mene zvali zbog toga što sam se ranije natjecala u taekwondou. Imam dva balkanska zlata, europsku medalju, medalju sa Svjetskog kupa, prošle godine sam ispisala povijest, osvojila sam prvu krunu u povijesti Srbije i bivše Jugoslavije i trenutno radim na svom četvrtom glumačkom projektu od čega su tri inozemna. S jednim sam se pojavljivala kod nas. Ja sam najmanje tiktoker, influencer i ne volim kad me ljudi prezentiraju na taj način. Imam tamo skoro 1,9 milijuna i na Instagramu skoro 600.000, ali, eto, to sam najmanje - dodala je Sara. </p><p> No roditelji na cijeli slučaj gledaju drugačije. </p><p>- Koja je svrha ovog? Kakvu poruku šaljemo djeci? - komentirali su roditelji.</p>