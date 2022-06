Zbog stihova o ženama danas se kaju Đorđe Balašević, Lepa Brena, Zdravko Čolić, Gibonni...

Ana Ninković (25), studentica Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu, dobila je zadatak za seminarski rad ili multimedijalni projekt na temu pop kulture. Napravila ga je uz pomoć društvenih mreža, tražeći od ljudi da predlažu pjesme u kojima se spominje bilo kakav vid nasilja nad ženama ili samoponižavanja u ljubavnim odnosima. Rad je vidjelo gotovo 270.000 ljudi, a u njemu je izvukla Lepu Brenu, Zdravka Čolića, Đorđa Balaševića, Riblju čorbu... ali tu su i Osmi putnik, kad je tamo pjevao Gibonni, pa Daleka obala... Pod povećalom su bili stihovi poput "Robinja sam tvoja, ubij me", "Možeš da me miluješ, možeš da me siluješ, svejedno je", "Kupio sam prsten, kupio sam pušku/Jedno od ta dva bacit ću u rijeku"... Osmi putnik na listi je zbog "Budi dobra, oženit ću te, prevari me, prebit ću te", a Daleka obala zbog "Nećeš ići od nas, okolo svuda je tama, a ti si lijepa i mlada, nećeš ići od nas".