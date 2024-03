Zbog teške bolesti ne može više čitati danas: Bio je zadnja opcija za ulogu koja ga je proslavila

Bruce Willis sve je gore. Bojimo se da mu nije ostalo još puno, nedavno je o slavnom glumcu koji boluje od teškog oblika demencije rekao izvor blizak njegovoj obitelji. Omiljeni holivudski glumac teško govori, više ne može čitati, a stanje mu se ne popravlja. Međutim, mnogi ga tako ne pamte. Sjećaju se junaka iz akcijskih filmova 'Umri muški' ili pak trilera 'Šesto čulo', koji danas slavi 69. rođendan.

Bruce je rođen u gradiću Idar-Obersteinu u tadašnjoj Zapadnoj Njemačkoj. Mama Marlene mu je bila Njemica, a otac David američki vojnik. Obitelj se dvije godine nakon Bruceovog rođenja vratila u očev rodni grad u New Jersey. Dok je bio dječak, imao je problem s mucanjem, a pomoglo mu je priključivanje školskoj dramskoj skupini. Kroz male uloge je zavolio glumu.

Foto: PROFIMEDIA/REUTERS

Upisao je glumu u Jerseyju, no ubrzo je odustao od fakulteta i preselio se u obližnji New York. Tamo je radio u tada popularnom umjetničkom baru 'Kamikaze' dok je pokušavao ostvariti glumačku karijeru.

Želje su mu se ostvarile 80-ih.

Prva televizijska uloga bila mu je u humorističnoj seriji 'Moonlight', gdje su ga producenti odabrali između 3000 mladih glumaca. Ta ga je uloga zaista proslavila, u pet sezona popularne serije dobio je Emmyja i Zlatni globus. 1987., samo dvije godine od početka emitiranja serije dobio je glavnu ulogu u romantičnoj komediji 'Blind Date' uz Kim Bassinger, a godinu kasnije su ga milijuni gledali u akcijskom filmu 'Umri muški'.

Foto: CINEMA LEGACY COLLECTION/THE HOL/IMBD/INSTAGRAM/PROMO

Producenti su navodno ulogu Johna McClanea ponudili Clintu Eastwoodu, Arnoldu Schwarzeneggeru, Sylvesteru Stalloneu, pa čak i Franku Sinatri. Svi su je odbili, pa su je dali Bruceu. Film je lansirao njegovu karijeru na sam vrh, a zanimljivo je da je glumac sam izvodio brojne vratolomije te više puta odbio intervenciju kaskadera. Snimljeno je pet nastavaka, a posljednji je na velika platna stigao 2013.

Možda potaknut akcijskim filmovima u kojima je glumio, možda zbog očeve karijere, Willis je osjećao posebnu povezanost s američkom vojskom. Vojnike je posjetio u Iraku, a zanimljivo je da je i sam razmišljao da se priključi borbi. Navodno ga nisu prihvatili jer je bio prestar.

Još na početku karijere upoznao je lijepu glumicu Demi Moore (61). Susreli su se na premijeri jednog filma, a Bruce joj je pišao i rekao 'Mislim da bismo se trebali vjenčati'. Od tada su bili ludi jedno za drugim, a nakon samo četiri mjeseci su se vjenčali. Odmah nakon su dobili prvu kći, Rumer Glen.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Par je kasnije dobio još dvije kćeri, Scout i Tallulah, a njihov brak je iznenada pukao 2000. Šuškalo se da je Bruce bio nevjeran. no par to nikada nije potvrdio. Štoviše, ostali su u odličnim odnosima, pa je on bio na njezinom vjenčanju s 15 godina mlađim glumcem Ashtonom Kutcherom, kao i ona na njegovom s trenutnom suprugom Emmom Heming (45).

Emma i Bruce u braku su od 2009., a zajedno su dobili kćerkice Mabel i Evelyn. Kada je Bruceu dijagnosticirana demencija, Emma je preuzela brigu o njemu. Na svom Instagramu često dijeli novosti o glumcu, kao i svoja vlastita iskustva. U prosincu prošle godine mu je uputila emotivnu poruku za godišnjicu.

Foto: PA Images/PIXSELL

- Godišnjice su teške, blagdani su teški. 16 godina s ovim posebnim čovjekom. Moja ljubav i divljenje njemu samo raste - napisala je tada.