Zbog uloga se udebljao 30 kila, vozio taksi i svirao saksofon: Sa 79 godina dobio još jedno dijete

Glumac, režiser i producent Robert De Niro poznat je po svojim beskompromisnim portretima nasilnih likova, a kasnije u karijeri i po komičnim prikazima mrzovoljnih staraca. Itekako poznato ime u Hollywoodu danas slavi 80. rođendan.

Prva uloga samo s 10 godina

Rođen u New Yorku, potječe iz umjetničke obitelji, majka Virginia Admiral bila je slikarica, a otac Robert slikar, kipar i pjesnik. Njegovi roditelji rastali su se kad je imao samo dvije godine jer je otac navodno shvatio da je homoseksualac.

Legendarni glumac kad je imao samo 10 godina prvi put se pojavio u ulozi plašljivog lava u školskoj predstavi Čarobnjak iz Oza. De Niro je napustio školu s 16 godina kako bi studirao na glumačkom konzervatoriju 'Stella Adler'. Prvu zaradu od glume dobio je nastupajući u predstavi Medvjed A. P. Čehova.

Foto: Archive Photos

Dvostruki dobitnik Oscara

S Martinom Scorseseom počinje surađivati 1973. godine. Zbog filma 'Taksist', De Niro je čak izvadio i službenu taksi dozvolu i neko vrijeme proveo taksirajući po New Yorku. Između ostalog za potrebe filma 'New York, New York' naučio je i svirati saksofon.

Foto: Park Circus/Sony

Zbog uloge boksača Jakea LaMotte u filmu 'Razjareni bik', Robert De Niro trenirao je sa čovjekom kojeg je glumio, sudjelovao u tri amaterske boksačke borbe i udebljao se 30 kilograma za četiri mjeseca. Za tu je ulogu dobio svoj drugi Oscar. Prvi Oscar dobio je za ulogu Vita Corleonea u filmu 'Kum 2' te je postao prepoznatljivo ime Hollywooda.

Foto: YouTube screenshot

Kasnije je dvostruki dobitnik Oscara glumio u komedijama i trilerima i time pokazao glumačku raznolikost, a o njegovim ulogama uči se i u školama.

Foto: Themoviedb.org

Dobio dijete u 80. godini

Ženio se dva puta, a ima sedmero djece s četiri žene. Prva supruga bila mu je Diahnne Abbott (78), s kojom se skrasio 1976. i dobio sina Raphaela (46), a usvojio je i njezinu kćer iz prvog braka Drenu (50). Ljubav je pukla 1988., a De Niro je iz veze sa supermodelom Toukie Smith (70) dobio sinove blizance Aarona (27) i Juliana Henryja (27). Srce mu je zatim ukrala Grace Hightower (68), s kojom je 1998. dobio sina Elliotta (25), godinu dana nakon vjenčanja. U braku su još dobili i kćer Helen Grace (11), a razišli su se 20 godina kasnije.

Foto: Patricia Schlein/Press Association/PIXSELL

Sad je u vezi s 45-godišnjom Tiffany Chen s kojom je dobio sedmo dijete, kćer Gia Victoria. Inače, njih dvoje upoznali su se 2015. godine tijekom snimanja komedije ‘Pripravnik‘. Chen je producentica koja je radila na projektu, a De Niro je imao glavnu ulogu, zajedno s Anne Hathaway. Par je vezu obznanio javnosti prošle godine kada su uhvaćeni zajedno dok su slavili njegov 78. rođendan u Francuskoj.

Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

Afera s pornoglumicom

Rak prostate dijagnosticiran mu je 2003., a kolege i prijatelji slali su mu brojne poruke podrške. Liječio se i vratio radu pa snimio još nekoliko filmova.

Foto: REGIS DUVIGNAU/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Njegovo ime javno je navedeno u istrazi o lancu prostitucije u Parizu i to je jedna od najbizarnijih stvari u njegovom životu. Britanska pornoglumica Charmaine Sinclair o aferi s glumcem pričala je novinarima. Glumac nije porekao da je spavao s prsatom Charmaine. Rekao je štoviše, da su se seksali dosta često, ali da joj nikad nije plaćao seks.

- Bio je jako pažljiv i nježan. Sa mnom je vodio ljubav, to nije bio samo seks. Nakon njega, uvijek sam bila zadovoljena. Znam da nikad više neću upoznati takvog muškarca - ispričala je Charmaine te dodala da se s De Nirom viđala čak pet godina.

Shrvan zbog smrti unuka

Nedavno je njegovu obitelj potresla tragedija, smrt De Nirovog unuka Leandra De Nira Rodrigueza. Imao je 19 godina i bavio se glumom, a njegova najpoznatija uloga bila je u filmu 'Zvijezda je rođena'.

Foto: Instagram

Umro je početkom srpnja, a pronađen je u stanu na Wallu Streetu. Policija je potvrdila da je riječ o predoziranju s tabletama s fentanilom.

- Izrazito sam tužan zbog smrti mog voljenog unuka Lea. Cijenimo izraze sućuti od svih. Molimo vas za privatnost kako bismo ožalostili gubitak Lea - rekao je glumac za Page Six.