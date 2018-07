Zbogom, Mare: Diva glumišta Kohn preminula je u 84. godini

Legendarna hrvatska glumica Marija Kohn preminula je jutros nakon teške bolesti u 84. godini, objavili su iz Hrvatskog društva dramskih umjetnika. Od nje se opraštaju brojne ožalošćene kolege.

- Počivaj u miru draga Mare. Bile smo jako dobre prijateljice. Pomagala mi je u najtežim trenucima - rekla nam je glumica Jasna Odorčić (57). Dodala je kako su zajedno snimale seriju 'Najbolje godine' što će joj ostati u lijepom sjećanju.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

I glumica Vesna Tominac Matačić (49) oprostila se od, kako kaže, jedne od posljednjih ikona hrvatskog glumišta.

- Otišla je velika, jedinstvena i neponovljiva. Jako me rastužila vijest. Nikad neću zaboraviti njezinu veličanstvenu Erminiju u Mirisima koju sam zapanjena gledala kao studentica. To je bila kreacija koja spada u one zbog kojih povjeruješ u svoj budući poziv, uzor kojemu težiš i svjetlo u mraku kriznih trenutaka kad razmišljaš o predaji. Ili pak Roza iz Svoga tela, koja mi se još kao srednjoškolki toliko duboko urezala u pamćenje te se čini kao da je bilo jučer - komentirala je Tominac Matačić. Dodala je kako vjeruje da će glumica još dugo živjeti u uspomeni mnogih kojima je uljepšala život.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Životna priča glumice rođene u Lopudu nalikuje na uzbudljiv roman pun neočekivanih obrata i tragedija. Kad je u filmu 'Svoga tela gospodar' 1958. odglumila šepavu Rožu ta joj je uloga donijela Zlatnu arenu i popularnost. Obilježila ju je i uloga mucave Erminije u predstavi iz 1974. 'Mirisi, zlato, i tamjan' Slobodana Novaka.

Najnagrađivanija domaća glumica iza sebe ima više od stotinu kazališnih uloga, šezdeset filmova, četrnaest televizijskih drama i serija. Godine 1999. je, nakon 40 godina rada, otišla u mirovinu. Unatoč mirovini, Marija se nije htjela oprostiti od glume. Kako je uvijek sama tvrdila - 'radim dok me zdravlje služi'.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

U bogatoj karijeri snimila je, između ostalog, 'Kužiš stari moj', 'U registraturi', 'Dirigenti i muzikaši', 'Blagajnica hoće ići na more', 'Duga mračna noć', 'Snivaj, zlato moje', 'Nije kraj', 'Vjerujem u anđele', 'Luda kuća', 'Periferija city', 'Larin izbor', 'Zora dubrovačka', 'Kud puklo da puklo'.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Ispraćaj glumice Kohn je u srijedu u 13.35 sati na zagrebačkom krematoriju.