Zbor iz Južne Afrike rasplakao je strogog Simona Cowella: Pjevali pjesmu preminule natjecateljice

Član žirija emisije America's Got Talent Simon Cowell (63) rasplakao se u posljednjoj epizodi tog showa, kada je nastupio zbor Mzansi s pjesmom 'It's OK'.

Zbor iz Južnoafričke Republike je za svoju izvedbu dobio prvi zlatni gumb, a Simon je bio posebno ganut jer je bila riječ o pjesmi bivše natjecateljice Nightbirde, koja je preminula prošle godine. Kada je pjesma započela, Simon se okrenuo prema glumici Sofiji Vergari (50) i rekao da prepoznaje o kojoj je pjesmi riječ.

Foto: Youtube

- Ovo mi je probudilo uspomene. Znam koliko bi njoj značilo. Do samog kraja bavila se svojom glazbom. Vi ste joj odali nevjerojatno priznanje svojom izvedbom - rekao je Simon.

Nastup zbora Mzansi nije ostavio ravnodušnima ni žiri niti publiku.

- Za one koji ne znaju, prošle godine smo izgubili jednu posebnu osobu iz naše Supertalent obitelji. Zvala se Jane, nadimak joj je bio Nightbirde i pjevala je upravo ovu pjesmu - rekla je Klum nakon nastupa.

Foto: YouTube

Kantautorica 'Nightbirde', pravog imena Jane Marczewski, preminula je prošle godine nakon kraće borbe s rakom u 31. godini.

Prisjetimo se, u ovogodišnjoj sezoni američke inačice Supertalenta u žiriju uz Simona i Sofiju sjede manekneka Heidi Clum (50) i komičar Howie Mandel (67).