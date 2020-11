'Zbrajam se nakon zatvaranja kluba i gubitka stana, a s curom gledam svaku epizodu TLZP-a'

Još ne mogu ni krenuti obnavljati svoj stan jer dio stubišta i krova koji ide prema mom i iznad mog stana nije popravljen. Al nosim se ok sa svim tim, kao što sam se nosila i za vrijeme samog potresa, rekla je Marina

Komičarka Marina Orsag (41) natječe se u showu 'Tvoje lice zvuči poznato', a dosad je pobijedila čak dva puta. Dvostruka transformacija u Barryja Whitea i Lisu Stansfield (54) donijela joj je prvu pobjedu, a u najnovijoj epizodi 'pomela' je konkurenciju nakon što je 'postala' Tones and I.

Ova Zagrepčanka je nedavno zbog pandemije morala zatvoriti stand-up klub Studio smijeha te je nakon potresa ostala bez doma. U intervjuu za 24sata otkrila je, među ustalim, kako se nosi s tim i koji su joj budući poslovni, ali i privatni planovi.

Kakav je osjećaj bio vratiti se na snimanje showa 'Tvoje lice zvuči poznato' nakon višemjesečne pauze zbog pandemije korona virusa?

Osjećali smo se kao da nas je netko pustio s lanca, hahaha. Vratili smo se nazad na snimanje duplo luđi i blesaviji nego što smo bili prije karantene. I jedva smo čekali družiti se opet, snimati, pjevati i kao da je potpuno pao taj neki pritisak kako će to sve ispasti. Sad zbog toga gledamo svaki show na iglama jer nas je strah kako je ispalo, hahaha. </p><p><strong>Pretpostavljam da snimanja traju po cijeli dan, bude li ti to ponekad naporno? Kako se nosiš s tim?</strong></p><p>Da, snimanja tj. transformacije i snimanje traje po cijeli dan i zapravo se skroz ok nosimo s time. Pripremimo se psihički, fizički i hranidbeno za to da smo u studiju cijeli dan, pa je lakše. A i super smo 'razred' pa se stalno bodrimo, podržavamo, tjeramo dalje, brinemo jedni o drugima. A ako slučajno zaboravimo donijeti hranu, tu je Lana da nas sve nahrani.</p><p><strong>Što tvoja obitelj i prijatelji kažu na tvoje sudjelovanje u showu? Kakve su im tvoje transformacije?</strong></p><p>Oduševljeni su svi. Znali su da sam to htjela i da mi imitacije i pjevanje idu, pa su sretni zbog mene. Sve dosadašnje transformacije su im odlične, ali neki najviše hvale Cher, neki su pustili suzu na Johnnyja Logana, neki su u šoku od E.T.-a i tako.</p><p><strong>U koga bi se rado voljela transformirati, a za koga se nadaš da gljiva neće odabrati da ga/je ti glumiš?</strong></p><p>Vrlo rado bi se transformirala u Shaggyja, ali to je Mario već dobio. Također bi rado bila i David Hasselhoff jer mislim da bi to bilo urnebesno, a od ženskih uloga Ivanka Mazurkijević jer vjerujem bi to odradila super. Nadam se da mi gljiva neće uvaljati nešto što nikako vokalno ne mogu skinuti ili nešto što mi nije ni najmanje zanimljivo, ne mogu sad navesti nekog posebno kog ne bi htjela. Međutim, nikako nisam htjela 'Taki, Taki' kad sam ga dobila, pa je na kraju ispala odlična transformacija i izvedba. </p><p><strong>Što bi rekla, tko ti je najveća konkurencija u showu?</strong></p><p>Svi su mi najveća konkurencija. Ova sezona je baš zeznuta po tome pitanju jer se stvarno svi trudimo jako i svi smo relativno dobri. Osobno smatram da Marko Braić ima najveću mogućnost za pobjedu jer ulazi u svaku ulogu dvjesto posto na svim nivoima. Ali to sve među nama je pozitivna konkurencija, jer realno nitko ne ispada, novac ide u humanitarne svrhe, tako da zapravo nije bitno tko je pobjednik, ali svakako nitko nije gubitnik jer osim što se odlično zabavljamo, na televiziji smo šesnaest tjedana i učimo hrpu novih stvari, stvaramo si kontakte i neke jako dobre prijatelje. </p><p><strong>S kim si od kolega iz showa najbolje 'kliknula'? S kim se najviše družiš tijekom pauze?</strong></p><p>Pa kao što već rekoh, svi smo ok kliknuli i družimo se koliko možemo nakon svakog snimanja i na probama, ali nekako najviše sam kliknula s Nedom, Markom, Lu i Lanom. S Nedom vjerujem da ću raditi neke projekte nakon showa, kao možda i sa Lu, s Markom ću se družiti kad god stignem i smijati glasno, a Lana je neko vrijeme bila moja TLZP supruga, hahahaha. </p><p><strong>Ima li tenzija na snimanjima? Ako da, kakvih?</strong></p><p>Po svemu već gore napisanom možete skontati da među nama i nema nekih tenzija. Mislim normalno je da kad s nekim provodiš vrijeme skoro petnaest sati dnevno i to u vrlo napornim uvjetima da se neko tu i tamo malo zakači, ali to je kao i u obitelji. Najviše nam izbije nervoza ako smo gladni, vruće nam je, probe su naporne, čekamo dugo jer nešto kasni, ali kao što rekoh to je sve normalno. Pohvalili su svi iz produkcije činjenicu da smo ove sezone zaista svi složni i dragi jedni prema drugima. </p><p><strong>Što misliš o članovima žirija? Tko ti se najviše dopada?</strong></p><p>Nemojte da to pišem, pa još me moraju ocjenjivati. Hahahaha, šalim se. Svi su mi relativno dragi. Nives je fenomenalna i predraga, Indira luda i otkačena, Navojec presimpatičan i šarmantan, Igor vrlo drag i nekako izvan svega. Ako moram baš birati, možda mi se upravo Igor najmanje dopada, ne zbog toga što mi stalno daje slabe ocjene, već zbog njegovih ponekad nespretnih komentara na skoro svaku transformaciju.</p><p><strong>Više puta sam na društvenim mrežama pročitao komentare u stilu: 'Marina mi je najbolja, a uvijek dobije najmanje ocjene'. Što misliš o tome, odnosno smatraš li da te žiri 'zakida'? Ako da, što bi rekla koji je razlog tome?</strong></p><p>Jako mi je drago zbog takvih komentara, tj. zbog prvog dijela komentara jer onda znam da sam nekim ljudima baš favorit i da zaista uživaju u mojim transformacijama. Međutim, to će netko napisati za Nedu, Marija, Sinišu i slično. Svatko od nas ima svoje navijače i navijačice i to je skroz normalno. Ne mislim da me žiri zakida, a ni izvođači. Kada si tamo fizički i kada znaš da od osam odličnih izvođača moraš izabrati jednog ili izabrati troje koji će dobiti super ocjene, nije lako. Nimalo. A realno, netko mora dobiti najmanju ocjenu od nas osam. Nekad sam to ja, nekad Siniša ili Mario, a nekad i Lu. Sve je to igra, zabava i show u konačnici. Da se natječemo za nešto konkretno možda bi se više bunili. </p><p><strong>Nadaš li se pobjedi u showu? </strong></p><p>Ne nadam se pobjedi. Iskreno, koje god mjesto da dobijem, dobro je. Cijelo vrijeme se šalim da mi je peto mjesto idealno jer sam najbolja od najgorih, a opet u zadnjoj epizodi nemam pritisak finala već mogu pjevati u duetu s nekim od natjecatelja što mi je zapravo i želja. I nije mi pobjeda bitna, puno bitnije mi je da su ljudi koji to gledaju dobili priliku bolje me upoznati kao osobu.</p><p><strong>Ako sam dobro shvatio, zbog pandemije si morala zatvoriti stand-up klub Studio smijeha. Što je sada s tim? Koliko je to utjecalo na tvoj život?</strong></p><p>Fizička lokacija Comedy Cluba je zatvorena do daljnjega i bit će dok ne smislim nešto, ali to ne znači da je cijeli projekt došao do kraja. Studio Smijeha osim što je bio Comedy Club je i najjači, najkvalitetniji i najpoznatiji brend stand up komedije u Hrvatskoj i dalje će nastaviti s produkcijom raznih showova i projekata. To sve je utjecalo na mene u vrlo podvojenom smislu. Dio mene je tužan jer je to sve gotovo, a dio mene presretan jer nakon što je povijest stvorena, scena je oformljena dovoljno da ne treba 'mamu' više i napokon se mogu posvetiti sebi i svojoj karijeri i projektima poput nastupa po dijaspori, na engleskom po svijetu, uzdizanja ženske stand up comedy scene i još puno toga.</p><p><strong>Pročitao sam da si nakon potresa ostala bez doma. Kako se nosiš s tim? Gdje sada živiš i hoćeš li se moći u bližoj budućnosti vratiti u svoj stan?</strong></p><p>Tako je, ostala sam bez stana i još uvijek čekam da se predstavnik stanara i većinski vlasnik zgrade sjeti da postoje i ostali stanari u toj zgradi osim njega i njegovih, i krene popravljati zajedničke prostorije i dio krova koji ne utječu na njegov život, ali utječu na život nekih stanara. Još ne mogu ni krenuti obnavljati svoj stan jer dio stubišta i krova koji ide prema mom i iznad mog stana nije popravljen. Al u takvoj državi živimo. Al nosim se ok sa svim tim, kao što sam se nosila i za vrijeme samog potresa i cijele situacije što se moglo vidjeti z mojih statusa i medija. Imam divne ljude koji mi pomažu, a trenutačno živim kod najbolje prijateljice i zbrajam se nakon zatvaranja kluba, gubitka stana i napornih snimanja. </p><p><strong>Nedavno si u intervjuu za <a href="https://www.gloria.hr/gl/fokus/price/mucno-iskustvo-marine-orsag-jedna-od-bivsih-djevojaka-me-dvije-godine-psihicki-i-fizicki-zlostavljala-15025226">Gloriju</a> rekla da te bivša djevojka fizički i psihički zlostavljala dvije godine. Možeš li nam dati primjer, odnosno u kakvim situacijama je nastupilo zlostavljanje? </strong></p><p>Da, rekla sam to jer sam smatrala da o takvim stvarima treba pričati kako bi ljudi shvatili da nisu sami i kako bi se neke ljude educiralo, međutim taj medij, a onda i svi ostali su to iskoristili za clickbait, pa je to na kraju ispalo sve samo ne ono što je trebalo. I još me se dodatno zlostavljalo u komentarima koji su bili jako jako ružni što mi je također baš jako razočaravajuće. Tako da, iskreno, sada ne bih više pričala o tome uopće, možda jednog dana napišem triler. Međutim, ono što je bitno za znati da takvim ljudima nisu potrebne nikakve određene situacije da bi zlostavljali nekoga. </p><p><strong>Što bi rekla, koji je bio razlog tome? Tipa ljubomora ili nešto drugo?</strong></p><p>Nešto drugo što u konačnici nema veze sa mnom osobno. Ali kao što rekoh gore, ne bi u detalje više i nadam se da ta tema ovaj puta neće biti u naslovu. Iskreno, smeta me kad me se kao skoro jedinu javnu LGBTIQ osobu stalno etiketira takvim stvarima, a ja nisam LGBTIQ pa sve ostalo, ja sam sve ostalo pa i to.</p><p><strong>Što si naučila iz tog iskustva?</strong></p><p>Dugo mi je trebalo da samoj sebi opravdam inteligenciju i prihvatim da ja zaista nemam nikakve veze s tim i da nisam kriva za to, a naučila sam da bez obzira na to iskustvo ću uvijek ići glavom kroz zid kad je ljubav u pitanju, a ne se zatvoriti jer kad se zatvoriš možeš propustiti nešto baš baš super. </p><p><strong>Također, otkrila si da sada imaš novu djevojku. Koliko dugo ste zajedno i kako ste se upoznale?</strong></p><p>Da, imam, ali ni tu ne bi više u neke posebne detalje. Zajedno smo sada nekih osam mjeseci otprilike i super nam je i nadamo se da će tako i ostati. Upoznale smo se na mom showu i to tako što sam ja u jednom trenu došla do njenog stola, jer sam išla do svih stolova ostaviti papiriće za improv komediju, podigla sam pogled, ugledala je i ostala skamenjena kao da me nešto udarilo. Uspjela sam u nekom trenu izgovoriti da je jedna od najljepših žena koje sam vidjela u životu i nakon nekoliko mjeseci počele smo tipkati da bi se to razvilo u predivan odnos. Ima puno detaljniji opis cijelog upoznavanja, ali nemamo tu dovoljno mjesta za to. Neka čitatelji i čitateljice googlaju pa će naći ako ih zanima ta priča.</p><p><strong>Prati li ona tvoje transformacije u showu, što kaže na njih?</strong></p><p>Prati, prati. Gleda sa mnom svaku epizodu i pere je trema koliko i mene. Dok traje prilog prije izvedbe drži me za ruku jer sam ja nervozna da ne ispadnem glupo. Oduševljena je svim transformacijama do sada i još uvijek je uz mene iako u nekima izgledam neprepoznatljivo.

Kada završi show, koji su ti budući privatni i poslovni planovi?

Pa privatni planovi su što prije riješiti stambeno pitanje, možda i iseliti iz Hrvatske, a poslovni su ono što sam sve navela gore. Nastupi na engleskom po svijetu, nastupi za dijasporu, jačanje ženske stand up scene, konkretiziranje mojih samostalnih showova, dovršavanje priručnika za bavljenje stand up komedijom i još puno drugih projekata.