Zbunjena je dlakavim trbuhom: Je li to normalno u trudnoći?

Britanska reality zvijezda Stacey Solomon (29) šokirala je pratitelje na Instagramu kada je objavila fotografiju trudničkog trbuha. Naime, Stacey je u petom mjesecu trudnoće i njezin trbuh je, kako kaže, 'dobio krzno'.

Foto: Instagram

- Mislim da sam trudna s malim dlakavcem. Moram znati je li itko drugi imao ovako dlakav trbuh? Što to znači? Je li to da mom malom dlakavcu bude toplo? - našalila se na Instagramu, a u komentarima su joj pratitelji objasnili kako je to sasvim normalna pojava.

Foto: Instagram

- I meni je trbuh bio, ako ne i duplo dlakaviji od tvog, zato nemaš što brinuti. Trebale bi nestati same od sebe nakon poroda, ali ako ne, uvijek imaš opciju ukloniti ih laserom - bio je jedan od komentara.

Foto: Instagram

Stacey na društvenim mrežama često objavljuje fotografije koje nisu 'savršene' te ističe kako se ne srami svog tijela s kojim kilogramom viška.

Foto: Instagram

- Ponosna sam na svoje šlaufiće na trbuhu, izgledaju skoro kao pločice - napisala je pokraj fotografije u kupaćem kostimu prije trudnoće.

Foto: Instagram

U braku je s Joeom Swashom (37) te imaju dva sina, Zacharyja (10) i Leightona (6), a Joe iz prvog braka ima još jednog sina s bivšom suprugom Emmom Sophocleous.