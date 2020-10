Zdenki je 'puknuo' film: 'Silvio samo stoji i razmišlja što bi jeo'

Kristina Mandarina napustila je show i mora donijeti odluku tko će biti novi gazda. Dok se čeka njezin odabir, kandidati raspravljaju tko od njih je dovoljno dobar za tu poziciju

<p>Nakon što je <strong>Kristina Mandarina </strong>napustila 'Farmu' te poručila kako će ih sve iznenaditi njezin odabir gazde, među farmerima se uvukla lagana nervoza. <strong>Maji</strong>, donedavnoj gazdarici, jutro nakon pada tjednog zadatka nije bilo ugodno.</p><p>- Ja sam jučer imala baš težak dan nakon što smo saznali da smo pali, ali ja sam iskrena prema sebi. Razmišljala sam, možda sam mogla biti malo više prodorna, ne autoritativna, već malo više gnječiti - otkrila je Maja, kao i tko bi po njoj bio dobar gazda, odnosno gazdarica: </p><p>- Mislim da bi Dora mogla biti dobra nova gazdarica, ona ima te neke segmente vođe, samo da ne pretjera sa stegom.</p><p>Kako se <strong>Josip </strong>najviše zbližio s Kristinom, uvjeren je kako će upravo on vladati idućim tjednom, no s njim mišljenje ne dijeli <strong>Prince</strong>.</p><p>- Ako će biti iznenađenje, onda je to Silvio - uvjeren je.</p><p>Ukoliko <strong>Silvio </strong>postane novi gazda, to se zasigurno nikako neće svidjeti <strong>Zdenki</strong>, koja više ne može tolerirati njegovo ponašanje na farmi. </p><p>- On samo stoji za stolom i samo razmišlja što bi jeo, ili vježba - kazala je Zdenka vidno iznervirana te dodala: 'Svi se samo motaju, non stop se otvara frižider, sve je prljavo, ne bi uzeli metlu u ruku!'</p><p>Kakvo iznenađenje je Kristina Mandarina pripremila za farmere, ne propustite doznati u večerašnjoj epizodi showa 'Farma More i Maslina'.</p>