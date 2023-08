Zdravko Čolić otkrio što radi s grudnjacima koji dolete na binu

Bacanje raznih predmeta prema glazbenicima u posljednje vrijeme doseže vrhunac. Gađanje izvođača za vrijeme nastupa postao je svojevrstan trend i zabavljači diljem svijeta bore se protiv toga od straha da ne nastradaju. Bacanje predmeta prema glazbenicima za vrijeme nastupa oduvijek je bio popularan postupak, no nikada s ciljem da ih se ozlijedi.

Možda i najpoznatiji glazbenik koji je dobiva stvari na pozornicu je Zdravko Čolić (72). Količina grudnjaka koje su doletjele na pozornicu u 40 godina dugoj karijeri Miljenik ženskog dijela publike je otkrio što kasnije radi s grudnjacima koji mu i u poznim godinama lete na pozornicu.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL/ilustracija

- Obično taj grudnjak dam svom bubnjaru, često se to dogodi. To je lijep događaj. To je nečija emocija i lijepo je kad to dobiješ usred nastupa. Ne daj Bože da sam zbog toga prekinuo koncert. - rekao je pjevač za Blic.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL (ilustracija)

Čolić bi ove Nove Godine na pozornicu trebao dobiti grudnjake obožavateljica koje će se naći u Dubrovniku. Čola će tamo nastupiti na proslavi Nove Godine, a za nastup će, navodno, uzeti nevjerojatnih 130.000 eura, piše Dnevnik Nove TV. To će ujedno biti i najskuplji novogodišnji nastup u Hrvatskoj.