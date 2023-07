Zdravko Čolić progovorio o kćeri Uni: 'Ona se samo nešto slika, ne volim ja to, ali ona je takva'

Zdravko Čolić (72) uskoro ima koncert u Travniku u Bosni i Hercegovini, a za Avaz je progovorio o kćeri Uni i obitelji.

- Ona samo nešto slika. Ja je ukorim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva... Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, što da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Prije si morao fotografa unajmiti da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike - rekao je Čolić.

Inače, Zdravko je u braku sa suprugom Aleksandrom od 2001. godine, par se upoznao u Makarskoj, a osim kćeri Une, imaju i kćer Laru.

- Svaki muškarac voli da neko brine o njemu. Mislim da je to bilo presudno. Upoznali smo se davnih dana u Makarskoj. Aleksandra je studirala u Beogradu pa smo nastavili da se viđamo, a s vremenom smo počeli vezu. Osvojila me je svojom jednostavnošću i privrženošću. Posvetila mi se, misli o meni, brine moje brige - otkrio je pjevač jednom prilikom.

Čolić je otkrio i koja je tajna njihovog braka te koliko mu obitelj znači.

- Porodica je jedno, a sve drugo je drugo. Sa svojom ženom sam se 11 godina zabavljao prije braka, valjda smo mogli do tada vidjeti što nam je i kako nam je, ili da se rastanemo ili da budemo zajedno - rekao je.

Glupo mi je sad da čovjek živi estradno... Svuda ima problema u braku, dođu ljudi u neka svoja stanja, i ovakva i onakva, ali ako se ljudi znaju, ako je godinama tako kako jeste... Mi smo barem tako u Bosni odgojeni, ne mogu reći baš isključivo patrijarhalno, ali na neki način tradicionalno, neke stvari se poštuju i s nekim stvarima se živi. Cijeli život si po putu i upoznaješ razni svijet... Ako imaš porodicu, ja sam za to da nikad ne dođe do razvoda u braku. Morao bi biti neki veliki, debeli razlog da bi se to desilo. A opet, s druge strane, pitanje je da li bi čovjek bio na dobitku ili gubitku. Za sada je tako kako jeste, a čovjek nikad ne zna...Možemo se posvađati, ali kad prespavaš... - otkrio je pjevač.