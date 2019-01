Zdravko Čolić: 'Živjeli smo od samo jedne plaće, bilo je teško'

Bili smo vrlo sretna obitelj, ali smo živjeli u siromaštvu. Preživljavali smo samo od tatine plaće, priznao je sarajevski pjevač Zdravko Čolić (67) u nedavnom intervjuu za Blic.

Legendarni 'Čola' koji je danas, unatoč godinama na sceni, još uvijek jedan od najvećih glazbenika na Balkanu, progovorio je o izrazito teškom djetinjstvu i odrastanju o kojem je godinama šutio.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Govoreći o blagdanima koji su tek prošli, Čolić se osvrnuo na veliko siromaštvo koje ga je pratilo tijekom cijelog djetinjstva. Njegova majka Stana bila je domaćica, dok je njegov otac Vlado radio u policiji.

- Obitelj je stub svega i to nije samo fraza. Odmalena su me učili da je snaga čovjeka u ljubavi i poštovanju koje dobiva i dijeli s najbližima. Pamtim kako smo se okupljali u Trebinju, kod bake i djeda, kad nismo pošli u školu, i dobivali poklone od rođaka, prijatelja i susjeda - rekao je Čolić. S obzirom na to što nisu imali dovoljno novca i otac je bio prisiljen stalno raditi kako bi prehranio obitelj, Božić se u njegovoj obitelji nije ni slavio.

- Otac je radio u državnoj službi pa nismo mogli obilježavati Božić u to vrijeme na način na koji se to danas radi, ali zato smo uvijek s radošću čekali mljekara iz sela kod kojih se praznik slavio sa svim običajima i koji nam je donosio i božićne poklone - rekao je za Blic.

S obzirom na to da je oduvijek živio skromno, tu naviku zadržao je i danas. Živi mirnim, povučenim obiteljskim životom i tijekom cijele karijere nikad nije bio sklon estradnim skandalima.

Foto: Promo

- Brzina života, neke nove obaveze i to što sam postao nisu me nimalo promijenile. Ponosan sam na to što sam uspio sačuvati sebe onakvog kakav sam bio i prije, sa svim vrijednostima koje su mi roditelji usadili - rekao je Čolić koji se uvijek rado sjeti djetinjstva i svog Sarajeva.

- Rođeni sam Sarajlija, a takav ću i umrijeti. Nisam se nikad zamjerio tom gradu, pa valjda jesam nečim zaslužio to uvažavanje, ljubav koju mi daje - rekao nam je jednom prilikom i sam Zdravko. Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Sa suprugom Aleksandrom u braku je od 2001. godine, a zajedno imaju dvije kćeri, stariju Unu (17) i mlađu Laru (12).

- Svaki muškarac voli da netko brine o njemu. Mislim da je to bilo presudno da se zaljubim u Aleksandra. Upoznali smo se davnih dana u Makarskoj, Aleksandra je studirala u Beogradu, nastavili smo da se viđamo, a s vremenom smo se počeli zabavljati. Osvojila me jednostavnošću i privrženošću. Posvetila mi se, misli o meni, brine... Čovjek nekako prepozna tu osobu koju bi opet rado vidio, uhvati neku emociju koja mu bez riječi govori da joj je stalo do njega. To ne mogu objasniti - rekao je jednom prilikom legendarni pjevač.