Zdravlje na prvom mjestu: Naša misica Laura zabrinula pratitelje

Hrvatska predstavnica na izboru za Miss Universe, prekrasna Laura Gnjatović, javila se svojim pratiteljima s egzotičnog Phuketa te iskrenom objavom otkrila zašto je morala propustiti neke od planiranih aktivnosti.

U opisu objave, koja uključuje opušteni selfie iz hotelske sobe i kratki video, Laura je objasnila kako se ona i njezina cimerica Miss Gvajane Chandini Baljor nisu osjećale dobro.

Ova objava dala je i rijedak uvid u prijateljstvo koje se rađa iza kulisa velikog natjecanja poput 74. izbora za Miss Universe. Na videu se vidi kako Laura masira svoju bolesnu cimericu, što pokazuje nevjerojatnu povezanost i podršku među djevojkama koje su, unatoč tome što su konkurentice, razvile čvrstu vezu. Upravo ta gesta raznježila je mnoge, dokazujući da duh zajedništva nadilazi natjecateljsku atmosferu.

Reakcije pratitelja bile su iznimno pozitivne i pune podrške. U komentarima su se nizale poruke ohrabrenja iz cijelog svijeta. "Hvala ti što se brineš za našu kraljicu Miss Hrvatske. Puno ljubavi iz Gvajane", napisao je jedan korisnik. Drugi su hvalili njihovu prirodnu ljepotu: "Ljepotice! Obje izgledate puno ljepše bez šminke!". Posebno se istaknuo komentar koji sažima cijelu situaciju: "Sestrinstvo je nevjerojatno. Volim ovo kod vas. Prijateljstvo koje će trajati!"



