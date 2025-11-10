Obavijesti

Zdravlje na prvom mjestu: Naša misica Laura zabrinula pratitelje

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram/Laura Gnjatović

'Nažalost, moja cimerica i ja se nismo osjećale dobro, pa smo odlučile ostati u sobi...Danas se osjećam bolje i spremna sam vratiti se u rutinu!. Hvala vam na brizi i šaljem puno zagrljaja i ljubavi', napisala je Laura

Hrvatska predstavnica na izboru za Miss Universe, prekrasna Laura Gnjatović, javila se svojim pratiteljima s egzotičnog Phuketa te iskrenom objavom otkrila zašto je morala propustiti neke od planiranih aktivnosti. 

U opisu objave, koja uključuje opušteni selfie iz hotelske sobe i kratki video, Laura je objasnila kako se ona i njezina cimerica Miss Gvajane Chandini Baljor nisu osjećale dobro.

Ova objava dala je i rijedak uvid u prijateljstvo koje se rađa iza kulisa velikog natjecanja poput 74. izbora za Miss Universe. Na videu se vidi kako Laura masira svoju bolesnu cimericu, što pokazuje nevjerojatnu povezanost i podršku među djevojkama koje su, unatoč tome što su konkurentice, razvile čvrstu vezu. Upravo ta gesta raznježila je mnoge, dokazujući da duh zajedništva nadilazi natjecateljsku atmosferu.

