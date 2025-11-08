Obavijesti

MISS UNIVERSE HRVATSKE ODUŠEVILA

Laura Gnjatović objavila video o sebi: 'Posao na hitnoj podsjeća me koliko je život dragocjen...'

Laura Gnjatović objavila video o sebi: 'Posao na hitnoj podsjeća me koliko je život dragocjen...'
Hrvatsku na izboru za Miss Universe u Tajlandu predstavlja Laura Gnjatović, koja ne prestaje oduševljavati. Sada je objavila video u kojem se predstavila

Laura Gnjatović, aktualna Miss Universe Hrvatske, oduševila je svoje pratitelje na Instagramu dirljivim videom u kojem je otkrila svoju humanitarnu priču "Beyond the Crown" (Iznad krune). Objavom je pokazala da njezina titula predstavlja puno više od ljepote te da je koristi kako bi pomogla onima kojima je to najpotrebnije. U emotivnom videu snimljenom u Dubrovniku, Laura je podijelila svoju priču i predstavila projekt "MISSION".

- Moja misija je obećanje svakom djetetu da nikada nisu zaboravljeni te da ljubav, dobrota i dobra volja mogu ispisati novu, sretniju priču u njihovim životima - objasnila je.

- Sve počinje od TEBE - poručila je u opisu videa, naglašavajući važnost pojedinačnog doprinosa u stvaranju boljeg svijeta.

Kroz video je navela kako je iz Zadra, da danas živi u Dubrovniku, kao i da je po struci medicinska sestra na hitnom prijemu. O utjecaju svog poziva je rekla: "On me svakodnevno podsjećao koliko je život dragocjen i kako i najmanji čin dobrote može nekome promijeniti život." Osim toga, Laura je i bivša profesionalna odbojkašica, a sport ju je naučio disciplini, upornosti i hrabrosti – vrijednostima koje danas primjenjuje u svom humanitarnom radu i životu.

Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje. Komentari podrške stizali su sa svih strana. "Bravo Laura, predivna, prirodna, pametna i ponosna sam što predstavljaš Hrvatsku", napisala je jedna pratiteljica. Drugi su dodali: "Predivna u svakom smislu riječi" i "Bravo Laura i sretno". Mnogi su istaknuli kako je upravo ona pravi primjer uzora za mlade djevojke.

Laura je već neko vrijeme u Tajlandu gdje se održava izbor za Miss Universe, a sudeći po društvenim mrežama, već je osvojila brojne simpatije diljem svijeta. 

