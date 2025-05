Zec i Sanja će zasvirati hitove Novih fosila bez Marinka: 'To će biti koncert prepun emocija...'

U Arheološkom muzeju u Zagrebu danas je najavljeno 57. Križevačko veliko spravišče, najveća kulturno-turistička manifestacija Grada Križevaca, koja će se održati od 6. do 8. lipnja. Ova tradicionalna manifestacija, koja traje već gotovo šest desetljeća, ponovno će okupiti posjetitelje iz cijele Hrvatske, nudeći bogat program na više lokacija u gradu.

- Grad koji živi manifestaciju 'Križevačko veliko spravišče' nije samo zabava, to je živa priča o identitetu našeg grada. Od udruga i ustanova, do naših sugrađana koji s entuzijazmom godinama glume u predstavi, svi zajedno stvaramo događaj koji prerasta lokalne okvire. Ove godine očekujemo velik broj posjetitelja iz cijele Hrvatske, a kulturno-zabavni program bit će bogat i raznolik, raspoređen na više lokacija diljem grada - izjavio je Mario Rajn, gradonačelnik Grada Križevaca.

Središnji događaj Spravišča i ove godine ostaje legendarna predstava o pomirbi križevačkih purgera i kalničkih šljivara, u režiji Adama Končića, a publika će imati priliku uživati i u brojnim glazbenim nastupima.

- S ponosom već deveti put režiram ovu predstavu. Vrlo često glumcima na probama osobno demonstriram kako bi pojedine scene trebale izgledati, jer smatram da se na taj način najbolje prenosi emocija i ritam predstave. Ovo nije samo gluma već dio našeg identiteta koji publika osjeća i cijeni. - rekao je redatelj Adam Končić.

- Organizacija ovakve manifestacije uvijek je izazovna, a planiranje počinje gotovo odmah nakon završetka prethodne godine. Od predstave, glazbenog programa, logistike i promocije, sve to zahtijeva timski rad. No ono što čini razliku je podrška sugrađana i autentičnost koju samo Križevci mogu ponuditi - istaknula je Olinka Gjigaš, direktorica Turističke zajednice Grada Križevaca.

Organizatori najavljuju rekordan broj koncerata, među kojima se ističu nastupi Gorana Bareta i Majki, Savršenih Marginalaca (ex Hladno pivo), Vigora, Kids from the Sky, Buntaia, Kuku$a te Sanje i Zeca s repertoarom najvećih hitova grupe Novi fosili.

- To je uvijek topli susret s publikom, jedno lijepo druženje koje rado pamtimo. Križevačka publika može biti sigurna kako ćemo i Sanja i ja napraviti odličan koncert i kako će to biti koncerti pun emocija i najvećih hitova koji su obilježili generacije Novih fosila - poručio je Vladimir Kočiš Zec na konferenciji za medije.

- Atmosfera u Križevcima je uvijek posebna, a publika topla i iskrena. Čast nam je biti dio Spravišča i sigurni smo da će naš koncert dodatno rasplamsati energiju koja tih dana vlada u gradu. - rekao je Teo Golub ispred domaćeg križevačkog benda Kids from the Sky.

Uz kulturno-zabavni i glazbeni program, posjetitelje očekuje i bogata gastronomska ponuda, a manifestacija je, prema riječima organizatora, rezultat višemjesečnog timskog rada i entuzijazma lokalne zajednice. Križevačko veliko spravišče i ove će godine, poručuju iz Grada Križevaca, biti prilika za slavlje identiteta, tradicije i zajedništva.